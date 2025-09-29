A Fazenda: 'Fernando não é maluco, é desesperado por atenção', diz Chico

O episódio em que Fernando jogou água no rosto de Tamiris durante dinâmica gerou forte repercussão entre os participantes e nas redes e foi um exagero, apontam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

A discussão entre Fernando e Tamiris já vinha se intensificando, e o gesto dele, além de expor os limites dos conflitos no reality, reacendeu debates sobre a responsabilidade da produção diante de atitudes consideradas agressivas.

A Tamiris merece inimigos melhores. O Fernando não tem carisma, é fraco, forçado, ele é muito de mentira. Esse homem é desesperado por atenção, por afeto. Ele não é destemperado, ele não é maluco, ele quer a todo custo que você se importe com ele. Chico Barney

Eu achei assim que foi muito exagerado, acho que ele percebeu que ele foi engolido por esse elenco, todo mundo aparece mais que ele, tem brigas muito melhores, e aí ele perdeu a cabeça, assim, perdeu a linha, e não foi legal a cena, eu achei que foi bem desrespeitoso Já estava uma coisa subindo o tom muito rápido, ele muito próximo dela e foi jogar água. Eu não gostei da cena e eu achei que foi desnecessária e não é o tipo de entretenimento que é legal.

Bárbara Saryne

Chico Barney relata que esta edição já soma dois episódios com água jogada durante dinâmicas, mas vê no caso de Fernando uma escalada de acusações e um discurso que atingiu até a emissora.

Sempre vou ser a favor de jogar água no outro. Mas a forma como ele faz é banal, é ridícula, é cafona. Não sei o que passou na cabeça do Carelli de chamar de novo o Fernando, que foi uma tragédia em A Grande Conquista e vem sendo de novo.

Chico Barney

Eu acho que não foi pela água em si, foi pela postura e como se deu a confusão.

Bárbara Saryne

Eu acho que melhorou, porque eles pararam de falar pra Galisteu, de se explicar pra Galisteu, eles estavam brigando entre si, se explicando entre si. Então, acho que a dinâmica funcionou melhor. Mas, eu também acho que a mediação da Galisteu é boa pra não ficar tão cansativo, porque tinha umas pessoas que iam e faziam discursos longuíssimos. Poxa, cansou pra caramba, assim. Então, acho que a mediação é importante. Só precisa encontrar o equilíbrio. Como mediar? Como dar o tom certo? Pra que eles entendam que não é pra falar com a Galisteu e sim entre eles. Eu acho que ainda não chegaram no tom certo. Mas na dúvida entre ter a Galisteu daquele jeito e como foi essa semana agora sem ela, eu prefiro sem ela, então.

Bárbara Saryne

