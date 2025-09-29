Topo

Festival com Jorge Ben como principal atração é cancelado em São Paulo

Jorge Ben Jor era uma das atrações previstas no festival agendado para 6 de dezembro - Bel Gandolfo/Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

29/09/2025 17h44

A segunda edição do Chic Show Festival, prevista para o dia 6 de dezembro, foi cancelada oficialmente hoje.

O que aconteceu

Evento aconteceria no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O anúncio do cancelamento foi feito pela produção do evento, que citou "motivo de força maior" para a decisão.

O festival prometia um line-up eclético. Entre as principais atrações estavam nomes como Jorge Ben Jor, Mano Brown com o projeto MB10, a banda americana Zapp e o grupo Arrested Development. Em contato com Splash, a equipe de Jorge Ben Jor informou que ele precisou cancelar a participação por motivos de agenda.

Festival já tinha ingressos à venda, com preços entre R$ 180 e R$ 460. Em comunicado, a organização garantiu o reembolso integral de todos os valores pela Ticketmaster, no mesmo canal utilizado para a compra.

A nota oficial informou que a equipe do festival já planeja uma nova edição para 2026. Evento promete "marcar ainda mais a história" dos festivais de música. A estreia do evento ocorreu em 2024 no Allianz Parque, com shows de Ms. Lauryn Hill e Criolo.

