Felca manda indireta para influenciador 'rico': 'Sente um vazio profundo'

Felca criticou, sem citar nomes, um "influenciador rico" que faz festas luxuosas, mas vive uma "vida vazia".

O que aconteceu

Felca fez o comentário para afirmar que o "dinheiro e a fama não alimentam". "Pensa num influenciador que é rico pra caramba. Você já tem ele na sua mente? Quando ele faz uma festa maravilhosa, cheio de influenciadores, cheio de personalidades. [...] Ele chega na casa dele, naquele ápice, naquela adrenalina da festa, ainda está talvez alcoolizado, drogado. Ele deita a cabeça no travesseiro e ainda está feliz. Talvez ele tenha dormido com uma pessoa. Ele teve uma noite de sexo. Que maravilha", começou o influenciador.

Quando ele acordar no dia seguinte, a pessoa terá ido embora, é natural. A festa vai ter acabado. As pessoas foram todas embora. O efeito das drogas do álcool passou. E o que ele sente? É um profundo vazio. É o vazio mais profundo que você pode imaginar. É um vazio completo. Uma falta de porquê.

Para Felca, essas pessoas vivem uma "falta de existência". "Ele não se sente sequer vivo. E é aí que você entende, quando você olha pra uma história assim e vê o quão deprimente é uma história assim, o quão pobre ele é. Por mais que seja rico, o mais que ostente, seja muito famoso, o quão pobre ele é."