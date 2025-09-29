Topo

Êta Mundo Melhor!: o pedido maluco que Paixão faz antes de ficar moribundo

Paixão (Henrique Pagnoncelli) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Divulgação/Globo
29/09/2025 18h10

Amanhã, terça-feira (30), Paixão (Henrique Pagnoncelli) faz pedido inesperado e muda os rumos do grande vilão de "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Paixão pede que Lúcio (Tony Tornado) ajude Ernesto (Eriberto Leão), caso seu estado de saúde se agrave. O padrinho do antagonista não imagina que o afilhado é uma pessoa sem escrúpulos.

Cenas depois, o ricaço consegue libertar Ernesto, mas passa mal. Ele ficará entre a vida e a morte, e o sobrinho se aproveitará de sua bondade até o último minuto de vida.

Também nesta terça, Dita afirma a Candinho que nada irá separá-los. Anabela garante a Celso que o ajudará com Estela. Quinzinho e Cunegundes desconfiam de Picolé.

Manoela se incomoda com o beijo de Dita em Candinho. Aladim e Anabela reatam a amizade. Carmem orienta Zulma a usar a poção do amor com Candinho. Sandra decide fugir para o Brasil. Dita é contratada para cantar no dancing. Zulma procura Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

