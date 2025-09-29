Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em "Êta Mundo Melhor!" - Angélica Goudinho
Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 08h53

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (29) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita e Zulma se enfrentam pelo amor de Candinho. Asdrúbal finge ser uma suposta tia de Zé dos Porcos para enganar a família de Cunegundes. Candinho se instala com Policarpo na casa de Celso. Inês revela a Sandra que o Barão sobreviveu ao atentado por envenenamento. Mirtes procura Lúcio e conta que Ernesto está preso, precisando da ajuda de Paixão. Sônia deduz que Francine e Tobias a difamaram para Lauro. Sônia indica Dita para cantar no dancing. Paixão visita Ernesto na delegacia. Sandra foge do castelo com a ajuda de Inês. Carmem sugere que Zulma prepare uma poção do amor para conquistar Candinho. Dita beija Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Sobrevivente do holocausto, atriz Berta Loran morre aos 99 anos, no Rio

'Vale Tudo' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Gracyanne Barbosa aparece em cama de hospital após se machucar na 'Dança dos Famosos'

'A Fazenda': Fernando joga água em Tamires; romance e tretas com comida despontam

'Dona de Mim' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

'Êta Mundo Melhor!' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Sequência de 'A Rede Social' escala astros de 'Succession' e 'O Urso'

Teatro Bibi Ferreira pode ser despejado por dívida de quase R$ 600 mil

Quem são os atores veteranos da Globo que 'destrataram' Grazi Massafera

Assassino que vestia pele humana e The Rock lutador: As estreias da semana

Lembra do Dr. Now, do reality 'Quilos Mortais'? Veja como ele está hoje