Substituto do cimento? Argamassa promete acelerar e baratear obras em 30%

Engenheiros relataram melhor desempenho no assentamento usando argamassa polimérica Imagem: Freepik
29/09/2025 17h15

A construção civil começa a adotar um novo tipo de massa para assentamento de blocos e outras finalidades: a argamassa polimérica. O material está ganhando espaço em canteiros de todo o país. A massa pronta dispensa o uso de cimento e pode reduzir em até 30% o custo da obra, de acordo com estudos acadêmicos.

O que aconteceu

A argamassa polimérica é uma mistura pronta, feita com polímeros e cargas minerais. Não precisa de água nem de betoneira.

Na obra, aplica-se dois cordões horizontais sobre os blocos, com juntas bem finas. A primeira fiada costuma ser assentada com argamassa comum, para nivelar a base.

O uso é regulamentado pela ABNT NBR 16590, que trata da aplicação em alvenaria de vedação. Também deve atender aos critérios de desempenho da NBR 15575, que avalia a parede completa, incluindo blocos e revestimentos. Para paredes estruturais, a recomendação é seguir a NBR 16868, pois ainda faltam ensaios específicos.

Economia comprovada

Pesquisas já apontam economia real. Um estudo da PUCRS (2024) comparou duas obras no Rio Grande do Sul. O custo do assentamento caiu 17% e o prazo caiu de 46 para 20 dias úteis. E um levantamento publicado na revista Espacios em 2017 indica que, em certos cenários, a economia pode chegar a cerca de 30%, com rendimento até 20 vezes superior ao da argamassa convencional.

Engenheiros relataram melhor desempenho no assentamento, com redução de tempo de obra. Os estudos indicam aumento de produtividade, mas sem um percentual único definido, pois o resultado varia conforme a equipe e o tipo de projeto. Dados foram apresentados durante Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia (CONTECC 2022).

Menos impacto ambiental. Como não leva cimento e quase não usa areia, a argamassa polimérica ajuda a reduzir a emissão de CO2 e a extração de areia dos rios. Além disso, o canteiro fica mais limpo, com menos entulho e desperdício.

Pontos de atenção

  • Treinamento da mão de obra é essencial para evitar falhas de nivelamento.
  • Os blocos devem estar dentro da tolerância de medidas para garantir juntas finas.
  • Para uso estrutural, é preciso seguir as normas específicas do projeto.

