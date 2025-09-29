'Dona de Mim': três cenas com Rosa que vão cortar seu coração
Rosa (Suely Franco) vai protagonizar novas cenas tristes amanhã (30), em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Jaques (Marcello Novaes) comenta com Davi (Rafa Vitti) que terá de interditar Rosa. Samuel (Juan Paiva) teme que o tio use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó.
Para intensificar o drama, Rosa não reconhece Jaques. Algumas cenas depois, Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora.
Ainda nesta terça, Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz.
Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão. Kami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.