'Dona de Mim' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Samuel (Juan Paiva) e Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Samuel (Juan Paiva) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 09h10

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (29) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Vivian e Ricardo garantem a Jaques que Rosa agiu dentro da lei. Jaques ameaça Tânia e Ricardo. Rosa conversa com Leo sobre o futuro de Sofia e da Boaz, e ambas se emocionam. Jaques pede que Isabela se aproxime de Rosa. Rosa afirma a Samuel que não precisa de uma cuidadora. Kami e Marlon conversam com Renata sobre as investigações. Samuel torna-se o novo presidente da Boaz, e demite Jaques. Leo comemora o lançamento de sua coleção na fábrica. Samuel substitui Danilo por Pâmela. Rosa tem um episódio de confusão no meio da rua. Belarmino avisa a Jaques sobre o estado de Rosa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

