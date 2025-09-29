Topo

4 anos após La Casa de Papel, o 'Professor' volta em nova série na Netflix

Álvaro Morte no papel do "Professor" na série La Casa de Papel - Tamara Arranz/Netflix
Colaboração para Splash

29/09/2025 18h32

De 2017 a 2021, Álvaro Morte viveu Sergio Marquina — o icônico Professor de La Casa de Papel. Quatro anos depois do fim da série que se tornou um fenômeno global, o ator espanhol volta ao universo da trama, ainda que de forma breve.

O que aconteceu

Morte fará uma participação especial na 2ª temporada de Berlim, spin-off centrado no irmão de seu personagem, interpretado por Pedro Alonso. Para os fãs, o reencontro funciona como um presente nostálgico.

Em um vídeo promocional da Netflix, Álvaro Morte compartilhou sua empolgação em interpretar seu personagem novamente: "Retornar como o Professor; mesmo que seja apenas por um papel muito, muito pequeno, porque são apenas algumas cenas, era algo que eu realmente queria fazer, além de simplesmente estar com a equipe novamente. Porque é como um pequeno presente que estamos dando a todos. Aos seguidores, aos fãs que sempre tivemos e que sempre nos demonstraram tanto amor."

Novo papel em série de suspense

Esse não é o único retorno do ator à tela da Netflix. Antes de reviver o Professor, o público já pode assistir a Álvaro Morte em um novo suspense que vem ganhando destaque na plataforma: Duas Covas.

A minissérie de três episódios, criada por Agustín Martínez, mergulha em um enredo sombrio: dois anos após o desaparecimento de Verónica e Mandy, duas adolescentes de 16 anos, a investigação policial é encerrada sem respostas.

É então que Isabel (Kiti Mánver), avó de uma das garotas, decide agir por conta própria. Movida pelo luto e pela falta de perspectivas, ela dá início a uma busca implacável pela verdade, que logo se transforma em uma jornada de vingança.

Morte interpreta Rafael Salazar, pai da neta desaparecida de Isabel. A produção também reúne o ator a um velho conhecido de La Casa de Papel: Hovik Keuchkerian, que viveu Bogotá na série de assaltos. O elenco ainda conta com Camino Fernández, Nadia Vilaplana, Joan Solé, Zoé Arnao, Nonna Cardoner e Carlos Scholz.

