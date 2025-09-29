Dolabella leva nova namorada ao mesmo destino de viagem com Wanessa

Dado Dolabella, 45, está vivendo um novo capítulo em sua vida amorosa. Após o término com Wanessa Camargo, o ator começou a namorar Marcela Tomaszewski, 27, eleita Miss Gramado 2025.

O que aconteceu

O casal aproveita uma viagem à Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Essa é a mesma região que Dolabella reatou com Wanessa Camargo em 2022.

Curiosamente, desta vez, o casal se hospedou no mesmo chalé e na mesma pousada que o ator já havia visitado anteriormente. O nome da propriedade, Macela, semelhante ao da modelo, acabou se tornando motivo de brincadeira entre os dois em publicações no Instagram.

Dado compartilhou diversos registros da viagem, mostrando momentos de sintonia. "Chapada não é só lugar. É um chamado. É alma. É renascimento", escreveu o ator em uma das postagens.