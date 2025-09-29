Topo

Cleo explica decisão de retomar sobrenome da mãe após sonho com avô morto

A atriz Cleo, 42, contou que a decisão de retomar o sobrenome Pires, oito anos depois de abandoná-lo em seu nome artístico, nasceu de uma experiência inesperada.

Em entrevista à Quem, Cleo revelou ter sonhado com o avô materno, o ator Antônio Carlos, pai de Gloria Pires morto há 20 anos. Conhecido pelo papel de Joselino Barbacena na "Escolinha do Professor Raimundo", ele teria surgido no sonho incentivando a neta a recuperar o sobrenome que a acompanhou desde sua estreia na televisão, em 2005.

Tive um sonho com o meu avô falando isso e resolvi retomar. Acredito que existem coisas maiores que os próprios desejos. Para mim, tem esse peso da ancestralidade, um peso bom e que eu gosto. Por isso resolvi voltar. Cleo

O retorno ao sobrenome coincide com um momento especial da carreira de Cleo. Ela terá a chance de contracenar novamente com a mãe. Depois de atuarem juntas em "Vovó Ninja" (2024), mãe e filha voltam a dividir a tela no aguardado "Se Eu Fosse Você 3", previsto para estrear no primeiro semestre do próximo ano. A parceria reacende a memória do público sobre a força da linhagem artística da família Pires e reafirma a sintonia entre as duas atrizes.

Para Cleo, dividir cena com Gloria Pires, 62, e Tony Ramos, 77, protagonistas da franquia de sucesso, é uma oportunidade rara e enriquecedora. Ela destaca não apenas o talento e a trajetória de ambos, mas também a generosidade que demonstram dentro e fora das câmeras.

É surreal estar em um trabalho com a minha mãe e o Tony Ramos. Acho que qualquer artista que conheça esses dois tem a vontade de trabalhar com eles. Além de carreiras maravilhosas, são pessoas muito generosas em cena e fora de cena. Isso é muito bom porque a gente precisa muito do outro no trabalho de ator. Eles são bem especiais. Cleo

