Topo

Entretenimento

Bruxaria e sexo: Candinho despedaça coração de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Dita (Jennifer Nascimento) e Candinho (Sérgio Guizé) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Dita (Jennifer Nascimento) e Candinho (Sérgio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 14h47

Candinho (Sergio Guizé) vai enfrentar uma turbulência nos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

A vilã oferece uma bebida enfeitiçada a Candinho. Sem saber, o caipira cai em uma armadilha preparada por Zulma (Heloísa Perrisé), que usa uma poção para separá-lo da noiva.

Ingênuo, ele aceita e logo começa a sentir os efeitos da poção do amor. Em transe, acaba beijando Zulma, acreditando estar diante de Dita (Jennifer Nascimento). O clima de sedução se intensifica, e Candinho termina a noite ao lado da vilã, sem perceber a gravidade da situação.

Relacionadas

Tio rico, Paixão dá notícia maravilhosa para Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Chifrudos? Duas traições viram 'Êta Mundo Melhor!' de cabeça para baixo

Esse será o novo amor de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'; entenda

Enquanto isso, Dita presencia parte da cena e se decepciona profundamente. Apaixonada e confiante no sentimento de Candinho, ela se vê traída.

Candinho acorda desesperado no quarto de Zulma, completamente confuso sobre o que aconteceu. Determinada a esclarecer a situação, Dita decide enfrentar o amado.

Candinho, sem entender como tudo ocorreu, implora o perdão da noiva. É nesse momento tenso que Zulma aparece, disposta a manter o casal separado e a sustentar a intriga que criou.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Na frente de Leonardo: como será a morte chocante de Ana Clara em Vale Tudo

BBB 26 terá ex-participantes que marcaram as últimas edições do programa

Schynaider Moura desabafa sobre perda da filha: 'Dor incomparável'

Bruxaria e sexo: Candinho despedaça coração de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Taís Araujo sobre papel em 'Vale Tudo': 'Outra página na minha carreira'

Três dias após decisão do STJ, Seap aguarda notificação para soltar Oruam

Ana Castela se manifesta após críticas em foto com Zé Felipe

Marquinho PQD, compositor de sucessos do samba, morre aos 66 anos

Mileide diz que filho com Safadão passa bem após cirurgia: 'Sente nada'

Berta Loran admitiu abortos: 'A gente não tinha o que comer'

Aline Gotschalg sobre ir a casa de swing: 'Fidelidade é afrodisíaca'