Bomba na mansão: o que Heleninha faz após reencontrar irmão em 'Vale Tudo'

Leonardo (Guilherme Magon) e Ana Clara (Samantha Jones) e Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale tudo" - Reprodução/Globo
Leonardo (Guilherme Magon) e Ana Clara (Samantha Jones) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 21h00

Leonardo (Guilherme Magon) vai ser descoberto por sua irmã gêmea, Heleninha (Paolla Oliveira), na terça-feira (30) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara (Samantha Jones) com Jarbas (Leandro Firmino). Ela finalmente descobrirá que seu irmão, Leonardo, não morreu em um acidente há 13 anos.

A pintora ficará completamente em choque ao saber a verdade. Em seguida, ela tomará uma decisão: podirá para Celina (Malu Galli) reunir toda a família em sua casa e levará Leonardo até lá.

Nesse mesmo capítulo, Maria de Fátima (Bella Campos) sentirá medo e pede a Olavo (Ricardo Teodoro) para ficar em seu apartamento. Em breve, a oportunista será levada por Odete (Debora Bloch) a um local ermo e será deixada lá.

Ainda na terça, Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Nas próximas cenas, Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 1085 votos
15,58%
Reprodução/Globo
16,31%
Reprodução/Globo
28,02%
Reprodução/Globo
40,09%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

