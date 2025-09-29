Topo

Influenciadora surpreende ao fazer festa de 1 ano inspirada em filme adulto

Bia Napolitano e de Paulo Duarte fazem aniversário para filho - Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

29/09/2025 12h36

O primeiro aniversário de Domenico, filho da influenciadora Bia Napolitano e de Paulo Duarte Filho, repercutiu nas redes sociais após a escolha do tema da festa.

O que aconteceu

Em vez das tradicionais decorações infantis, o casal optou por homenagear o clássico do cinema O Poderoso Chefão. A celebração aconteceu ontem (28) e chamou a atenção pelo estilo nada convencional.

O espaço foi transformado em um verdadeiro cenário inspirado na obra, com móveis vintage, toalhas xadrez e painéis temáticos. Uma estátua de Dom Corleone, protagonista do filme, completou a decoração. Domenico usou um terno preto, remetendo ao icônico personagem.

Empolgada, Bia Napolitano celebrou o momento nas redes sociais. "Finalmente chegou o grande dia! Nosso 'Dom' Corleone faz 1 ano! Depois de tanta preparação, expectativas e sonhos, o tema do aniversário de 1 ano do Domenico está revelado: 'O Poderoso Chefão'! Preparem-se que a festa vai começar", escreveu.

Apesar do cuidado com cada detalhe, a escolha gerou opiniões divididas entre os seguidores. Muitos admiraram a originalidade do casal, mas houve quem considerasse a proposta pouco apropriada para uma criança. "O tema foi muito bom, porém realmente fugiu muito do propósito de ser 1 ano de uma criança, ficou parecendo uma festa de adulto… Tudo muito pesado!", comentou um internauta. "Achei muito estranho para festa de 1 ano… zero diversão para as crianças", disse outro.

