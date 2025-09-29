Sobrevivente do holocausto, atriz Berta Loran morre aos 99 anos, no Rio

A atriz Berta Loran morreu na noite de ontem, aos 99 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada a Splash pelo hospital Copa D'or, onde a atriz estava internada.

O hospital não foi autorizado pela família a revelar a causa da morte.

Carreira

Basza Ajs, nome de registro da artista, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio com os pais e os cinco irmãos para o Brasil em 1937, fugindo do nazismo na Europa. "Nosso navio era igual ao do filme Titanic, viajamos na terceira classe. A gente dançava, cantava...", disse em entrevista à Quem em 2011.

Se instalou no Rio de Janeiro, e começou como a atriz em teatros judaicos por incentivo do pai, que era ator e alfaiate. Aos 20 anos, casou-se com Suchar Handfuss, ator judeu radicado em Buenos Aires, 31 anos mais velho.

Recém-casada, morou dois anos na Argentina. Depois, o casal morou sete anos em Portugal, onde Berta destacou-se como atriz no teatro.

A artista estreou no cinema na década de 1950. Esteve em produções como "Sinfonia Carioca" (1955), "Papai Fanfarrão" (1957) e "Garotas e Samba" (1957).

Ela retornou ao Brasil e se separou de Suchar em 1961. Berta admitiu que não gostava do primeiro marido. "Era pobre e depois ainda descobri que era viciado em jogo. Nunca me deu nada, nem de comer. Mas queria ser uma atriz como ele, então, quando disse que queria casar comigo, falei: "Negócio fechado". Foi um péssimo negócio", contou à Quem.

Na TV, se destacou como comediante. Fez diversos programas como Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricom, Planeta dos Homens e Escolinha do Professor Raimundo.

A atriz Berta Loran Imagem: Angela Zaremba

Casou-se pela segunda vez aos 37 anos com o comerciante de ascendência polonesa Júlio Marcos Jacoba. Com ele, tentou ter filhos, mas não conseguiu em decorrência dos abortos realizados durante o primeiro casamento. As complicações resultaram numa histerectomia.

Não pude ter filhos. Fiz dois abortos do velho. A gente morava em pensão e não tinha o que comer. Antigamente eles enfiavam uma gilete na gente. Não sei como não morri. Depois, fui a um grande médico e ele disse que eu não tinha mais útero, que teria que arrancar tudo. Berta Loran em entrevista à Quem em 2011

Em comparação à carreira de mais de 70 anos, fez poucas novelas. Estreou em "Amor com Amor Se Paga" (1984), depois fez "Cama de Gato" (2009), "Ti Ti Ti" (2010), "Cordel Encantando" (2011) e "A Dona do Pedaço" (2019).

Seu último papel foi em "Juntos e Enrolados" (2022), filme que fez uma participação ao lado de Rafael Portugal e Cacau Protásio. Em 2016, teve sua história contada na biografia "Berta Loran: 90 anos de humor", escrita pelo produtor cultural João Luiz Azevedo.