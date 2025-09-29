Berta Loran admitiu abortos: 'A gente não tinha o que comer'

Mesmo com o tabu a respeito do aborto, Berta Loran falava abertamente sobre ter interrompido duas gestações. A atriz morreu ontem, aos 99 anos, no Rio de Janeiro.

Berta se casou aos 20 anos com o primeiro marido, o ator Suchar Handfuss. Na época, ele já tinha 51 anos, e vivia com a ludopatia, o vício em jogos.

Não gostava dele. Era pobre e depois ainda descobri que era viciado em jogo. Nunca me deu nada, nem de comer. Mas queria ser uma atriz como ele, então, quando disse que queria casar comigo, falei: 'Negócio fechado'. Foi um péssimo negócio. Berta Loran em entrevista à Quem em 2011

A falta de amor pelo marido e a miséria em que vivia a levou a interromper duas gestações. "A gente morava em pensão e não tinha o que comer. Antigamente eles enfiavam uma gilete na gente. Não sei como não morri", contou. Berta se divorciou de Suchar em 1961.

Aos 37 anos, se casou com o comerciante Júlio Jacoba e tentou engravidar, mas as consequências dos abortos feitos em condições precárias impediram. Em 1966, Berta fez uma histerectomia, procedimento para remover o útero.

Carreira

Basza Ajs, nome de registro da artista, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio com os pais e os cinco irmãos para o Brasil em 1937, fugindo do nazismo na Europa. "Nosso navio era igual ao do filme Titanic, viajamos na terceira classe. A gente dançava, cantava...", disse em entrevista à Quem em 2011.

Se instalou no Rio de Janeiro, e começou como a atriz em teatros judaicos por incentivo do pai, que era ator e alfaiate. Aos 20 anos, casou-se com Suchar Handfuss, ator judeu radicado em Buenos Aires, 31 anos mais velho.

Recém-casada, morou dois anos na Argentina. Depois, o casal morou sete anos em Portugal, onde Berta destacou-se como atriz no teatro.

A artista estreou no cinema na década de 1950. Esteve em produções como "Sinfonia Carioca" (1955), "Papai Fanfarrão" (1957) e "Garotas e Samba" (1957).

Na TV, se destacou como comediante. Fez diversos programas como Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricom, Planeta dos Homens e Escolinha do Professor Raimundo.

A atriz Berta Loran Imagem: Angela Zaremba

Em comparação à carreira de mais de 70 anos, fez poucas novelas. Estreou em "Amor com Amor Se Paga" (1984), depois fez "Cama de Gato" (2009), "Ti Ti Ti" (2010), "Cordel Encantando" (2011) e "A Dona do Pedaço" (2019).

Seu último papel foi em "Juntos e Enrolados" (2022), filme que fez uma participação ao lado de Rafael Portugal e Cacau Protásio. Em 2016, teve sua história contada na biografia "Berta Loran: 90 anos de humor", escrita pelo produtor cultural João Luiz Azevedo.