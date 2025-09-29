Topo

BBB 26 terá retorno de ex-participantes e 5 Casas de Vidro

Tadeu Schmid é apresentador do BBB
De Splash, em São Paulo

29/09/2025 15h12

A Globo anunciou hoje grandes mudanças para o BBB 26, como a participação de ex-BBBs que marcaram as últimas edições do programa.

Portanto, dessa vez, serão três grupos na casa: além de pipocas e camarotes, há uma nova categoria: os veteranos. Ex-BBBs marcantes das últimas edições retornam para se misturar aos novatos, prometendo estratégia e nostalgia.

Outras novidades também foram anunciadas.

A temporada começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, o público elegerá quem, de fato, entrará no confinamento principal.

Substituição em tempo real. Pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer participante da casa. A vaga será conquistada por um grupo de reservas confinados em um "laboratório", um espaço extra onde, segundo a emissora, precisarão provar seu valor ao público para ganhar a chance de entrar no jogo.

Três big fones. A casa contará com três telefones. Caberá ao público decidir qual deles tocará e, mais do que isso, qual a mensagem que será transmitida aos brothers.

