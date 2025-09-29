Topo

Cineasta brasileira é detida pela imigração dos EUA; marido vê 'armadilha'

A cineasta Bárbara Marques e o marido, Tucker May - Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

29/09/2025 12h08

A cineasta brasileira Bárbara Marques, autora de curtas como "Dia de Cosme e Damião" (2016) e "Cartaxo" (2020) está detida desde o dia 16 de setembro pelo ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Bárbara se casou com o americano Tucker May em abril, e agendou uma audiência em Los Angeles para conseguir o green card. O documento permite a residência permanente no país, de forma legal.

Segundo Tucker, a audiência parecia ter sido bem-sucedida, mas Bárbara acabou detida. O motivo da detenção teria sido uma audiência perdida em 2019, da qual Bárbara não foi notificada, segundo o marido da brasileira.

O policial usou como desculpa uma copiadora quebrada para induzi-la a se afastar do nosso advogado. Uma vez separada de seu advogado, ela foi presa. Tucker May

O americano diz que o centro de detenção tem "impedido ativamente" que Bárbara se comunique com seu advogado, e vê a detenção como uma "armadilha". "São sequestros... Não era uma entrevista [do green card]. Sempre foi uma armação", disse em entrevista ao jornalista Nick Valencia.

Inicialmente detida em Adelanto, Bárbara foi transferida para o Arizona e depois foi transferida novamente para Louisiana. "Após quase 3 dias de viagem algemada, com períodos de mais de 12 horas sem comida ou água e pouco ou nenhum sono, ela não recebeu nem uma cama nesta unidade", contou Tucker no início da tarde de hoje.

Enquanto escrevo isto, ela está tentando dormir no chão. Ela está tendo tratamento negado para um problema nas costas [...] Ela não tem antecedentes criminais, mas está recebendo tratamento desumano que não seria aceitável nem mesmo para criminosos experientes. Tucker May

Nas redes sociais, o marido de Bárbara tem feito uma campanha para conseguir ajuda para a cineasta e para as outras pessoas detidas. Splash entrou em contato com o ICE via e-mail e aguarda. O texto será atualizado se houver resposta.


