Vítima de erro médico, atriz de 'Terra Nostra' morreu após cirurgia em 2024

Ilva Niño (1933-2024) ficou famosa ao interpretar Mina, a inseparável companheira de Porcina (Regina Duarte) em "Roque Santeiro" (1985). Atualmente, pode ser vista na reprise de "Terra Nostra", nas tardes da Globo. Splash mostra, a seguir, a carreira da atriz e os diagnósticos que a acompanharam até o fim da vida.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

60 anos de atuação

Nascida em Floresta, Pernambuco, Ilva Niño estreou na TV em "Bandeira 2" (1971). Nos anos seguintes, compôs o elenco de inúmeras novelas, como "Pecado Capital" (1975), "Gabriela" (1975), "Partido Alto" (1984), "Bebê a Bordo" (1989), "O Sexo dos Anjos" (1989), "Pedra Sobre Pedra" (1992), "Tropicaliente" (1994), "História de Amor" (1995), "O Rei do Gado" (1996), entre tantas outras.

Mina, de "Roque Santeiro", foi a personagem que mais marcou sua carreira. "Uma pontinha de nada em "Roque Santeiro", e a Mina não morreu nunca, até hoje todo mundo grita pela Mina na rua. Foi um grande sucesso, merecidamente um grande sucesso. Dias fez uma parte, depois Aguinaldo Silva pegou a outra parte e continuou o grande sucesso", disse a atriz ao Memória Globo.

Ilva Niño Imagem: Divulgação/Globo

Só na Globo, foram mais de 30 produções, e seu último trabalho foi em "Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece", do Canal Brasil, em 2020. Além disso, era professora de teatro, tendo fundado a escola Niño de Artes Luiz Mendonça, no Rio de Janeiro, em homenagem ao falecido marido, incentivando novas gerações de atores.

Diagnóstico equivocado

Em 2013, Ilva recebeu a notícia de que tinha um câncer no intestino em estágio terminal. O diagnóstico, que depois se revelou equivocado, a levou a pedir demissão da TV Globo, onde trabalhava havia décadas.

O médico havia me dito que era câncer em estágio terminal. Então, resolvi sair porque achei que estava ocupando o lugar dos outros Ilva Niño, ao Notícias da TV, em 2015

Determinada, a atriz se submeteu a duas cirurgias em 2014. Pouco tempo depois, veio o alívio: "Tive alta médica. Estou praticamente curada. Pronta para carregar pedra!", comemorou, revelando sua força e bom humor. A cura lhe permitiu retornar à televisão em 2016, em "Malhação - Pro Dia Nascer Feliz", e em outras produções como "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

Ilva Niño como Ernestina em 'Cama de Gato'. Bené (Marcello Novaes), Péricles (Tony Tornado) ao lado da personagem Imagem: Divulgação/Globo

Apesar da recuperação do câncer, Ilva Niño enfrentou novos desafios de saúde. Em maio de 2024, precisou ser internada no Hospital Quali, em Ipanema, após uma cirurgia cardíaca.

Quadro evoluiu para complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando em falência múltipla de órgãos. Ela faleceu em 12 de junho de 2024, aos 90 anos.

Ilva também lidou com perdas pessoais. Ficou viúva do diretor de teatro Luiz Mendonça, com quem foi casada entre 1957 e 1995. E, em 2005, perdeu o filho, o ator Luiz Carlos Niño, aos 40 anos.

Ilva Niño fez inúmeras personagens na TV Imagem: Divulgação

A reprise de "Terra Nostra", novela de 1999, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar no horário das 14h45, de segunda a sábado, na Globo.