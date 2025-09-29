Topo

Entretenimento

Assassino que vestia pele humana e The Rock lutador: As estreias da semana

Dwayne Johnson em "Coração de Lutador - The Smashing Machine" - Divulgação
Dwayne Johnson em "Coração de Lutador - The Smashing Machine" Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, São Paulo

29/09/2025 05h30

As estreias da semana trazem a nova temporada da antologia "Monstros", com a história do brutal serial killer Ed Gein, uma série nacional com lobisomens e vampiros, The Rock como o lendário lutador Mark Kerr e produções estreladas por Cillian Murphy e Marlon Wayans.

02/10

"Coração de Lutador - The Smashing Machine" (Cinema)

Dwayne Johnson interpreta o lendário lutador de MMA Mark Kerr. Conhecido como "The Smashing Machine", o atleta inspirou o filme que conta os altos e baixos de sua carreira. A trama explora a luta do esportista contra o vício em analgésicos, que culminou em uma overdose em 1999. Dirigido por Benny Safdie, o elenco também conta com Emily Blunt como Dawn Staples, esposa de Kerr.

Relacionadas

Como The Rock mudou o corpo para papel em filme com chances no Oscar

Irmãos Menendez: assassinato macabro dos pais que chocou EUA ganha série

Astro de As Branquelas choca ao dizer por que não quer continuação do filme

"Goat" (Cinema)

Cameron Cade (Tyriq Withers) é um promissor jogador de futebol americano, mas, em um momento decisivo para sua carreira, sofre um acidente causado por um fã descontrolado. Cade conta com a ajuda de Isaiah White (Marlon Wayans), mas a intensidade do veterano quarterback se revela cada vez mais tóxica e sombria, levando Cameron a um extremo que pode lhe custar tudo.

"Malês" (Cinema)

O filme retrata a Revolta dos Malês, que mobilizou a população negra na maior revolução organizada por escravizados da história do Brasil. A revolta contra a escravidão foi chefiada por líderes como Pacífico Licutan, interpretado por Antonio Pitanga, que também dirige o filme. Na trama, um casal é separado após ser tirado da África e trazido ao Brasil à força e, enquanto luta pela sobrevivência, junta-se ao levante dos Malês.

"Vermelho Sangue" (Globoplay)

Luna é uma lobimoça-guará e embarca em um romance proibido com uma humana na série. A lobimoça, vivida por Letícia Vieira, aceita participar de uma pesquisa secreta para tentar se curar da maldição que a faz se transformar na criatura a cada lua cheia. Mas Luna muda de forma fora da lua cheia quando encontra Flora (Alanis Guillén), o que a coloca no radar de outros lobisomens e vampiros.

03/10

"Monstro: A História de Ed Gein" (Netflix)

Na série, o público conhece a história real de Ed Gein (Charlie Hunnam), serial killer e ladrão de túmulos que inspirou filmes como "O Silêncio dos Inocentes", "Psicose" e "O Massacre da Serra Elétrica". Eddie Gein vive em uma fazenda decadente em Wisconsin e parece um homem tranquilo e solitário; contudo, a propriedade esconde as brutalidades do assassino em série. Obcecado pela própria mãe, ele ficou famoso por vestir a pele de suas vítimas.

"Steve" (Netflix)

O filme acompanha um dia decisivo na vida de Steve (Cillian Murphy), diretor de um reformatório inglês nos anos 90. Enquanto tenta proteger a escola para evitar que ela feche, ele é arrebatado pela exaustão e pelas exigências do trabalho. Em paralelo, conhecemos um jovem chamado Shy (Jay Lycurgo), que enfrenta traumas do passado e tem poucas perspectivas para o futuro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Lembra do Dr. Now, do reality 'Quilos Mortais'? Veja como ele está hoje

Assassino que vestia pele humana e The Rock lutador: As estreias da semana

Ex-casamento às Cegas era forçada a emagrecer: 'Vida marcada por perdas'

Quem são os atores veteranos da Globo que 'destrataram' Grazi Massafera

Rafa Kalimann quer por sobrenome artístico na filha Zuza; isso é permitido?

Teatro Bibi Ferreira pode ser despejado por dívida de quase R$ 600 mil

Esposa comenta demência de Bruce Willis: 'É como um longo adeus'

Na Globo, Luciano Huck elogia Neto após críticas ao Dança: 'Sempre educado'

Gracyanne se machuca durante a Dança dos Famosos; veja como ficou o grupo B

'Extremamente debilitada': ex-Globo enfrenta problema de saúde há 3 meses

Clara Maia posta foto com Theo, filho que nasceu prematuro, e celebra: 'Primeiro colo'