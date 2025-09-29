Criadora de conteúdo com duas vaginas vende absorvente usado por R$ 35 mil

A criadora de conteúdo Annie Charlotte chamou atenção nas redes sociais com um anúncio fora do comum. Conhecida por sua condição rara de ter duas vaginas, ela revelou que vai vender um absorvente usado.

O que aconteceu.

Influenciadora tenta vender por 5 mil libras (aproximadamente R$ 35 mil). Em entrevista ao jornal "Daily Star", a britânica contou que já havia recebido propostas para comercializar seus produtos de higiene íntima, mas sempre recusou. "Isso é simplesmente demais. Eles ofereceram milhares e milhares, mas só me deixou com um pouco de nojo. Mas, talvez, se alguém oferecer o preço certo, eu acabe tentando", disse Annie.

A decisão de colocar o absorvente à venda veio após Annie acumular uma dívida de 180 mil libras em impostos. Agora, por necessidade, ela decidiu aceitar a venda por um valor fixo. "Comece seu lance agora", declarou a produtora.

Annie também explicou sua condição médica rara, chamada útero didelfo, que faz com que ela possua duas vaginas. A influenciadora contou ainda ter dois úteros e que pode menstruar através de ambas as vaginas, simultaneamente.