Criadora de conteúdo com duas vaginas vende absorvente usado por R$ 35 mil

Annie Charlotte anuncia venda de absorventes - Reprodução/Instagram
Annie Charlotte anuncia venda de absorventes Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

29/09/2025 19h12

A criadora de conteúdo Annie Charlotte chamou atenção nas redes sociais com um anúncio fora do comum. Conhecida por sua condição rara de ter duas vaginas, ela revelou que vai vender um absorvente usado.

O que aconteceu.

Influenciadora tenta vender por 5 mil libras (aproximadamente R$ 35 mil). Em entrevista ao jornal "Daily Star", a britânica contou que já havia recebido propostas para comercializar seus produtos de higiene íntima, mas sempre recusou. "Isso é simplesmente demais. Eles ofereceram milhares e milhares, mas só me deixou com um pouco de nojo. Mas, talvez, se alguém oferecer o preço certo, eu acabe tentando", disse Annie.

A decisão de colocar o absorvente à venda veio após Annie acumular uma dívida de 180 mil libras em impostos. Agora, por necessidade, ela decidiu aceitar a venda por um valor fixo. "Comece seu lance agora", declarou a produtora.

Annie também explicou sua condição médica rara, chamada útero didelfo, que faz com que ela possua duas vaginas. A influenciadora contou ainda ter dois úteros e que pode menstruar através de ambas as vaginas, simultaneamente.

Eles são problemáticos. Tenho sorte de ter um mês em que ambos sangram - leste e oeste [apelidos para suas vaginas]. As comportas se abrem. Tenho que usar dois OBs.
Contou Annie

