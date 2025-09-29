Ana Castela viaja com a família de Zé Felipe em meio a rumores de namoro
Ana Castela e Zé Felipe estão juntos no Pantanal em meio a rumores de relacionamento.
O que aconteceu
Ana Castela participa da viagem com Leonardo e Poliana, pais de Zé Felipe. Ela postou um vídeo ao lado de Leonardo fazendo um desafio de comer tomates com muito sal.
Fãs ouviram Zé Felipe chamando Ana Castela de "amor" ao fundo de vídeo. No story postado por Odorico Reis, amigo do suposto casal, uma voz que segundo os fãs é de Zé Felipe diz: "Vem, amor".
A boiadeira compartilhou imagens do primeiro peixe que pescou na vida. "Eu peguei um tubarão também, mas não coube na foto… Então deixei!", escreveu a cantora na legenda. Zé Felipe comentou dois emojis: um dando risada e um coração.
Os dois estão prestes a lançar uma música juntos. O feat será lançado nesta semana.