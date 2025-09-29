Topo

Entretenimento

Ana Castela se manifesta após críticas em foto com Zé Felipe

Ana Castela repete look de Zé Felipe, família do cantor e amigos - Reprodução/Instagram
Ana Castela repete look de Zé Felipe, família do cantor e amigos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 14h22

Ana Castela, 21, reagiu às críticas que recebeu ao aparecer em uma foto ao lado de Zé Felipe, 27.

O que aconteceu

A cantora curtiu e fixou um comentário de uma seguidora rebatendo as críticas. O post foi feito hoje no Instagram.

Relacionadas

Ana Castela viaja com a família de Zé Felipe em meio a rumores de namoro

Ana Castela e Zé Felipe curtem pescaria em passeio no Pantanal

Mãe de Virginia reage a foto de Zé com Ana Castela; Poliana faz desabafo

A seguidora defendeu a artista e o filho de Leonardo. "Vocês são incríveis, povo falando que vocês são crianças, mas tem coisa melhor do que poder voltar a ser feliz como quando éramos crianças? O mundo está escuro demais e vocês trazem luz, por mais pessoas assim", indicou na postagem.

Na foto em questão, Ana Castela, Zé Felipe, a família do cantor e outros amigos posaram com a mesma roupa. Com isso, alguns citaram que a escolha tinha sido "infantil" e "brega".

ana castela zé felipe - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Ana Castela reage a críticas por usar a mesma roupa que Zé Felipe, a família do cantor e outros amigos
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Saory destrói esconderijo de comida em A Fazenda: 'Somos mais espertos'

Influenciador morre em queda de ultraleve em transmissão ao vivo; veja

Na frente de Leonardo: como será a morte chocante de Ana Clara em Vale Tudo

BBB 26 terá retorno de ex-participantes e 5 Casas de Vidro

Schynaider Moura desabafa sobre perda da filha: 'Dor incomparável'

Bruxaria e sexo: Candinho despedaça coração de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Taís Araujo sobre papel em 'Vale Tudo': 'Outra página na minha carreira'

Três dias após decisão do STJ, Seap aguarda notificação para soltar Oruam

Ana Castela se manifesta após críticas em foto com Zé Felipe

Marquinho PQD, compositor de sucessos do samba, morre aos 66 anos

Mileide diz que filho com Safadão passa bem após cirurgia: 'Sente nada'