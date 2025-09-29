Topo

Entretenimento

Aline Gotschalg sobre ir a casa de swing: 'Fidelidade é afrodisíaca'

Aline Gotschalg responde dúvida sobre ir a casa de swing - Marcelo Sá Barretto/Agnews
Aline Gotschalg responde dúvida sobre ir a casa de swing Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

29/09/2025 14h01

Aline Gotschalg, 34, opinou sobre ir a uma casa de swing com o marido, Fernando Medeiros, 43.

O que aconteceu

A ex-BBB foi questionada se iria em uma casa de swing com o parceiro. Um seguidor fez a pergunta em uma caixinha de perguntas, aberta por ela ontem, nos stories do Instagram.

Relacionadas

Aline Gotschalg mostra evolução corporal após aderir hábitos saudáveis

Ex-BBB Aline Gotschalg revela alimentos cortados de sua dieta: 'Zero falta'

Aline Gotschalg sobre transformações no corpo: 'Vivia de miojo'

A influenciadora recusou a proposta ousada. "Cada casal sabe o que funciona para si, mas, para nós, exclusividade é um valor. Não é questão de ser 'certo' ou 'errado', é sobre o que faz sentido na relação", explicou.

Para mim, a fidelidade é afrodisíaca. Swing aqui em casa só se for de glúteo na academia. Brincou Aline Gotschalg

Aline Gotschalg swing - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Ex-BBB Aline Gotschalg fala sobre ir a uma casa de swing com o marido
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Ana Castela se manifesta após críticas em foto com Zé Felipe

Marquinho PQD, compositor de sucessos do samba, morre aos 66 anos

Mileide diz que filho com Safadão passa bem após cirurgia: 'Sente nada'

Berta Loran admitiu abortos: 'A gente não tinha o que comer'

Aline Gotschalg sobre ir a casa de swing: 'Fidelidade é afrodisíaca'

Corpo de Berta Loran será sepultado amanhã no Rio de Janeiro

Após fazer apelo à esposa no palco do Oscar, Kieran Culkin espera 3º filho

Felca manda indireta para influenciador 'rico': 'Sente um vazio profundo'

Samba, reencontros marcantes e coroação de Liniker encerram Doce Maravilha

Dolabella leva nova namorada ao mesmo destino de viagem com Wanessa

A atriz Adriana Birolli se casou com Ivan Zettel no Rio de Janeiro