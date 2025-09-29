'A Fazenda': Fernando joga água em Tamires; romance e tretas com comida despontam

Neste fim de semana de A Fazenda 17, a festa de sexta-feira, 27, e a dinâmica do Ferra Peão no domingo, 29, alteraram o ânimo dos participantes. Duda Wendling e Matheus começaram um clima de romance e as discussões sobre comida aumentaram. Fernando e Tamires brigaram novamente e o peão jogou água nela.

A festa, que ocorreu logo após a eliminação de Gabily, contou com a cantora Paula Mattos. Após receber flertes de Matheus e de Luiz Mesquita, Duda escolheu o ex-infiltrado. Ambos protagonizaram o primeiro beijo da temporada na casa da árvore.

Mais tarde, durante a dinâmica, Mesquita comentou sobre o assunto. Duda o havia alertado anteriormente que o via como amigo.

Fernando joga água em Tamires e peões discutem

As discussões acaloradas que ocorreram entre Fernando e Tamires durante a semana culminaram em uma treta descontrolada no domingo. Durante a dinâmica, ele jogou água na participante.

"É assim que você acha que vai conseguir conquistar o Brasil?", alfinetou Tamires.

Ela o apontou em sua vez de falar: "Essa pessoa pode não só ferrar com o meu jogo, pode ferrar com a minha integridade física [...] Além de ser uma pessoa perigosa para o jogo, porque fica 'cozinhando' todo mundo contra mim, é uma pessoa agressiva."

"Se me provocar, vai receber água, se for café, vai ser café", disse Fernando, em outro momento.

"Se for uma faca, vai ser uma faca. Você é descontrolado", retrucou Tamires.

Dinâmica gera discussão entre Saory, Dudu e Rayane

Rayane e Saory também discutiram durante a dinâmica e o assunto foi estendido por causa do revezamento das camas, que também foi uma discussão anterior com Dudu Camargo, quando ele utilizou a cama da namorada de Belo.

Rayane também apontou a utilização da cama por Dudu e disse que o peão não toma banho.

Gaby Spanic também falou sobre a divisão das comidas que vem gerando confusão na sede. Alguns peões já começaram a esconder itens como leite condensado e racionar a comida, fato que incomodou a atriz.

"Por que tenho que falar com eles [para comer]?", apontou.

A regulação da comida foi feita por Nizam, Fernando e Michelle.

Duda também ironizou a situação. "Vou encher minha garrafinha de água na despensa", brincou.

Fernando retrucou: "As pessoas não sabem receber as coisas com gratidão."