Ataques e água na cara: como começou treta Fernando x Tàmires em A Fazenda

Durante a dinâmica do Ferra Peão, realizada ontem e exibida hoje em A Fazenda 2025 (Record), Fernando jogou um copo de água na cara de Tàmires após um novo confronto dos dois.

O que aconteceu

Os dois se envolveram em discussões ao longo da semana. O primeiro momento mais acalorado de treta entre eles aconteceu logo após a formação da primeira roça.

Fernando criticou Tàmires pelo seu atrito com Martina. "Chamou outra mulher de fedorenta... "

A influenciadora questionou o que ele tinha a ver com isso e o ator retrucou. "Eu tenho a ver com isso, porque você fala de sororidade e tá falando de homem, e namorou o homem mais escroto do Brasil."

Tàmires chamou Fernando de ridículo e o rebateu. "Grita com mulher que é só isso que tu sabe. Se enxerga, fracassado!".

Após isso, os dois trocaram ironias e farpas ao longo da semana e voltaram a discutir quando Tàmires o apontou na dinâmica de ontem. "Essa pessoa pode não só ferrar com o meu jogo, pode ferrar com a minha integridade física [...] Além de ser uma pessoa perigosa para o jogo, porque fica 'cozinhando' todo mundo contra mim, é uma pessoa agressiva."

Os dois continuaram discutindo enquanto voltavam aos seus lugares. Na sequência, Fernando jogou um copo de água na cara de Tàmires, que reagiu. "É assim que você acha que vai conquistar o Brasil?".