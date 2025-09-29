A Fazenda: 'Dinâmica fica melhor sem Galisteu e expõe plantas', diz Bárbara

A ausência de Adriane Galisteu na mediação da dinâmica de embate entre os peões de A Fazenda trouxe mudanças no jogo e expôs mais as divergências entre os participantes, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para eles, a troca no comando permitiu que os peões se explicassem entre si, mostrando estratégias e rivalidades, mas também criou momentos cansativos e discursos longos, exigindo um novo ajuste no formato.

Eu acho que melhorou, porque eles pararam de falar pra Galisteu, de se explicar pra Galisteu, eles estavam brigando entre si, se explicando entre si. Então, acho que a dinâmica funcionou melhor. Mas, eu também acho que a mediação da Galisteu é boa pra não ficar tão cansativo, porque tinha umas pessoas que iam e faziam discursos longuíssimos. Poxa, cansou pra caramba, assim. Então, acho que a mediação é importante. Só precisa encontrar o equilíbrio. Como mediar? Como dar o tom certo? Pra que eles entendam que não é pra falar com a Galisteu e sim entre eles. Eu acho que ainda não chegaram no tom certo. Mas na dúvida entre ter a Galisteu daquele jeito e como foi essa semana agora sem ela, eu prefiro sem ela, então.

Bárbara Saryne

Chico Barney destaca que a dinâmica é o que mais importa para o sucesso do programa, independente da presença de um mediador.

Pra mim, o mais importante de tudo sempre é a dinâmica. A dinâmica em si, do que eles vão fazer. Eu gosto do ferrapião. Eu acho que o tribunal rural não ia funcionar de jeito nenhum, com Galisteu ou sem Galisteu.

Chico Barney

Bárbara também ressalta que a falta de mediação ajudou a tirar participantes mais discretos da zona de conforto, obrigando-os a se posicionar nos conflitos.

Foi ótimo pra ver principalmente as plantas saírem dessa zona de conforto, porque achavam que não iam ter que apontar ninguém.

Bárbara Saryne

A Tamiris merece inimigos melhores. O Fernando não tem carisma, é fraco, forçado, ele é muito de mentira. Esse homem é desesperado por atenção, por afeto. Ele não é destemperado, ele não é maluco, ele quer a todo custo que você se importe com ele.

Chico Barney

