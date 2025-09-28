Topo

Wagner Moura critica cobrança para que artistas se posicionem politicamente

Wagner Moura criticou cobrança para que artistas falem de política - Andreas Rentz/Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

28/09/2025 18h35

Wagner Moura, 49, não tem medo de se posicionar politicamente, mas disse ser contra a cobrança exacerbada para que todos os artistas expressem suas opiniões políticas nas redes sociais.

O que aconteceu

Moura disse receber muitas "porradas" por expressar sua ideologia política, por isso entende quem não quer se posicionar. "Tenho resistência à cobrança para que artistas se posicionem. Ninguém tem que falar, porque, quando fala, tem que segurar o rojão. Não é pra todo mundo", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Ator também destacou que "toda [forma de] arte é política", mesmo que não tenha a pretensão de ser. "Vamos bulir com alguma coisa dentro de você, transformar, fazer pensar. Isso é política no meu jeito de ver. Todos os meus personagens são eu, as minhas emoções, como vejo as coisas. O que a gente ver na arte não é política. Ela está por trás".

Queremos é ver o humano, nos identificar. Se me ponho vulnerável, se me exponho de forma que a pessoa consegue se ver, começa o jogo. Ela vai ver, a partir desse caminho, os aspectos políticos, tudo que vem depois. Primeiro tem que ter a gente, senão vira uma coisa chata de gente falando de política.

Wagner Moura é politicamente de esquerda e não esconde isso. O ator participou na semana passada de um ato em Salvador, na Bahia, contra as PECs da Blindagem e da Anistia, quando subiu em um trio e cantou ao lado de Daniela Mercury. Ele também é um defensor da democracia.

