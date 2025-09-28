Topo

Entretenimento

Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia

São Paulo

28/09/2025 09h21

A cantora Selena Gomez se casou com seu noivo, Benny Blanco, neste sábado, 27, em cerimônia realizada na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O casal está junto há dois anos e revelou o noivado em dezembro de 2024. Selena e Blanco se conhecem há algum tempo. Os dois trabalharam juntos em Kill Em With Kindness e Same Old Love, músicas da cantora para o álbum Revival, de 2015. Em março, eles lançaram juntos o álbum colaborativo I Said I Love You First.

Segundo informações da Harpers Bazaar e do Page Six, Selena usou um vestido da grife Ralph Lauren, apostando em um estilo mais clássico, assim como o marido.

Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, que contracenam com Selena na série Only Murders In The Building, além da cantora Taylor Swift, amiga da noiva, estiveram no casamento, realizado no hotel El Encanto.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Influenciador prova 'peixe mais fedido do mundo' e precisa de três banhos

Longe da TV, Maurício Kubrusly completa 80 anos e convive com demência

Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia

Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB: 'Ficava mal'

Mãe de Virginia reage a foto de Zé com Ana Castela; Poliana faz desabafo

Influencer é solto no Panamá e preso horas depois na Argentina

Paola Carosella: 'As pessoas pegam um segundo de quem é você e te julgam'

Por que este filme sobre guerra nuclear merece a sua atenção?

Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

Johnny Depp elege 5 melhores filmes da história; ele está em um da lista

'Perereca poderosa': quem é brasileira que usou vagina como isca em reality