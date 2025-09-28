Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

De Splash, em São Paulo

A indústria pornô ganha milhões em dinheiro por ano no Brasil e no mundo com diversos estilos de vídeos de conteúdos adultos. Além de estar nos principais assuntos buscados na internet, a pornografia também transformam as atrizes em estrelas pela alta procura em razão das performances em frente às câmeras.

O Xvideos, um dos maiores sites pornô do mundo, é considerado termômetro para indicar quem são os nomes que estão fazendo sucesso com conteúdo adulto por ocupar o posto de quinto site mais visitado no Brasil em 2025 - só perdendo para YouTube, Google, Globo.com e Instagram.

Segundo o Semrush, site especializado em análise de marketing digital na internet, o Xvideos é o quinto site mais acessado no país este ano. A página dedicada a vídeos pornôs possui média de 406 milhões de acessos no mês e um tempo médio de permanência do leitor de 12 minutos.

Nele, atrizes como Elisa Sanches, Andressa Urach, entre outras, aparecem no topo das buscas por usuários entre as quase 1.500 atrizes brasileiras divididas entre as categorias ponstars, cam-girls, atrizes e "performers" amadoras.

1- Fadynha

Idade: 21 anos

Assinantes: 350.929

Total de visualizações de vídeo: 789.938.218

2- Ph-philips

Idade: 19 anos

Assinantes: 117.718

Total de visualizações de vídeo: 122.341.250

3- Elisa Sanches

Idade: 44 anos

Assinantes: 731.015

Total de visualizações de vídeo: 3.685.222.916

4- Gabbie Luna

Idade: 25 anos

Assinantes: 392.010

Total de visualizações de vídeo: 1.391.821.480

5- Luiza Marcato

Idade: 32 anos

Assinantes: 94.280

Total de visualizações de vídeo: 271.037.470

6- Lunna Geek

Idade: 23 anos

Assinantes: 76.677

Total de visualizações de vídeo: 323.412.139

7- Gabi Conkey

Idade: 27 anos

Assinantes: 145.061

Total de visualizações de vídeo: 414.130.843

Aproveitei pra gravar no solzinho hoje acho que já to pronta pro verão pic.twitter.com/NJ0CIxjvXm ? Gabi (@gabiconkey) September 16, 2025

8- Izadora Lima

Idade: 29 anos

Assinantes: 203.746

Total de visualizações de vídeo: 296.312.514

9- Andressa Urach

Idade: 37 anos

Assinantes: 90.219

Total de visualizações de vídeo: 127.698.731

10- Lina Nakamura

Idade: 25 anos

Assinantes: 134.419

Total de visualizações de vídeo: 193.853.012