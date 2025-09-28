Topo

Entretenimento

Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

Elisa Sanches vai desfilar pela Porto da Pedra em 2026 - Divulgação
Elisa Sanches vai desfilar pela Porto da Pedra em 2026 Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

28/09/2025 05h30

A indústria pornô ganha milhões em dinheiro por ano no Brasil e no mundo com diversos estilos de vídeos de conteúdos adultos. Além de estar nos principais assuntos buscados na internet, a pornografia também transformam as atrizes em estrelas pela alta procura em razão das performances em frente às câmeras.

O Xvideos, um dos maiores sites pornô do mundo, é considerado termômetro para indicar quem são os nomes que estão fazendo sucesso com conteúdo adulto por ocupar o posto de quinto site mais visitado no Brasil em 2025 - só perdendo para YouTube, Google, Globo.com e Instagram.

Relacionadas

Lucas Selfie: 'A Fazenda mudou minha vida. Furei a bolha do Pânico na TV'

Justiça pode penhorar bens de Dudu Camargo por dívidas com carros de luxo

'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Segundo o Semrush, site especializado em análise de marketing digital na internet, o Xvideos é o quinto site mais acessado no país este ano. A página dedicada a vídeos pornôs possui média de 406 milhões de acessos no mês e um tempo médio de permanência do leitor de 12 minutos.

Nele, atrizes como Elisa Sanches, Andressa Urach, entre outras, aparecem no topo das buscas por usuários entre as quase 1.500 atrizes brasileiras divididas entre as categorias ponstars, cam-girls, atrizes e "performers" amadoras.

1- Fadynha

Idade: 21 anos
Assinantes: 350.929
Total de visualizações de vídeo: 789.938.218

2- Ph-philips

Idade: 19 anos
Assinantes: 117.718
Total de visualizações de vídeo: 122.341.250

3- Elisa Sanches

Idade: 44 anos
Assinantes: 731.015
Total de visualizações de vídeo: 3.685.222.916

4- Gabbie Luna

Idade: 25 anos
Assinantes: 392.010
Total de visualizações de vídeo: 1.391.821.480

5- Luiza Marcato

Idade: 32 anos
Assinantes: 94.280
Total de visualizações de vídeo: 271.037.470

6- Lunna Geek

Idade: 23 anos
Assinantes: 76.677
Total de visualizações de vídeo: 323.412.139

7- Gabi Conkey

Idade: 27 anos
Assinantes: 145.061
Total de visualizações de vídeo: 414.130.843

8- Izadora Lima

Idade: 29 anos
Assinantes: 203.746
Total de visualizações de vídeo: 296.312.514

9- Andressa Urach

Idade: 37 anos
Assinantes: 90.219
Total de visualizações de vídeo: 127.698.731

10- Lina Nakamura

Idade: 25 anos
Assinantes: 134.419
Total de visualizações de vídeo: 193.853.012

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Por que este filme sobre guerra nuclear merece a sua atenção?

Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

Johnny Depp elege 5 melhores filmes da história; ele está em um da lista

Paola Carosella: 'As pessoas pegam um segundo de quem é você e te jugam'

'Perereca poderosa': quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

Wagner Moura recebe prêmio Golden Eye em Zurique por 'O Agente Secreto'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 29/9 a 4/10

Paul McCartney canta Help! por completo pela primeira vez em 60 anos

Reencontro com irmão gêmeo manda Heleninha para o inferno em 'Vale Tudo'

Selena Gomez se casa com o produtor Benny Blanco nos EUA; veja fotos

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast