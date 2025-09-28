Topo

Quem é a filha de Celso Portiolli que apareceu no programa do pai no SBT?

Celso Portiolli contou com a participação de Laura no programa "Passa ou Repassa"
Celso Portiolli contou com a participação de Laura no programa "Passa ou Repassa" Imagem: Reprodução: SBT / Gabriel Cardoso
do UOL

De Splash, em São Paulo

28/09/2025 16h41

Laura Portiolli, 25, foi uma das participantes do "Passa ou Repassa" exibido hoje. A atração do SBT é apresentada pelo pai da jovem, Celso Portiolli.

Quem é Laura Portiolli

Laura Portiolli é a filha mais velha de Celso Portiolli e Suzana Marchi. O apresentador e a esposa também são pais de Pedro Henrique e Luana.

Ela passou a se tornar conhecida por seguir os passos do pai na comunicação. Laura é a apresentadora do podcast PodC Mais, exibido pelo SBT nas madrugadas, além de também estar disponível nas plataformas digitais.

No ano passado, uma entrevista de Laura com o pai foi exibida pelo SBT. Na época, a jovem sofreu críticas nas redes sociais. "Zero carisma. Devia fazer dupla com a Silvia Abravanel, as filhas sem carisma e sem talento dos pais carismático e talentosos", escreveu um usuário no Instagram após a veiculação de trechos do papo.

A Laura quis fazer o podcast dela no Youtube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30. Fiquei surpreso quando recebi a ligação, o 'PodDelas' ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer. Perguntei a ela e a mesma autorizou o SBT usar os vídeos dela.
Celso Portiolli sobre o trabalho da filha

Hoje, Laura participou do "Passa ou Repassa" ao lado de João Augusto Liberato, filho do Gugu, e Mayara Mattar, filha de Luis Ricardo. A atração também contou com Gaby Cabrini, filha de Roberto Cabrini, e Leo Picon, irmão de Jade Picon.

