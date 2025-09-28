Qual verdadeiro nome de Leonardo DiCaprio? Ator quase foi Lenny Williams

Leonardo DiCaprio quase ficou conhecido por outro nome: Lenny Williams. Esse era o desejo de um antigo empresário dele, que não teve o nome revelado. A ator contou a curiosidade em um podcast.

O que aconteceu

Empresário não queria usar nome de batismo do ator, que se chama Leonardo Wilhelm DiCaprio. Segundo o agente, ninguém contrataria o astro de Titanic porque 'Leonardo DiCaprio' era um "nome étnico".

Finalmente consegui um agente. Então ele disse: (...) 'O seu novo nome é Lenny Williams'. Falei: 'Como assim, Lenny?'. Eu tinha uns 12 ou 13 anos e perguntei: 'O que é Lenny Williams?'. 'Pegamos o seu nome do meio e vamos usá-lo, agora você é Lenny'.

Leonardo DiCaprio

Pai do ator não concordou. DiCaprio contou aos irmãos Jason e Travis Kelce, no podcast "New Heights", que seu pai George foi contra. "Meu pai pegou a foto, rasgou ao meio e disse: 'só por cima do meu cadáver'", finalizou o ator.