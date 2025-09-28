Por que este filme sobre guerra nuclear merece a sua atenção?

"Casa de Dinamite" é o novo filme de Kathryn Bigelow e acompanha o que acontece após o lançamento de um míssil não identificado contra os Estados Unidos, gerando uma corrida contra o tempo começa para descobrir a autoria do ataque e definir a resposta adequada. No entanto, este não é somente mais um lançamento do ano, merecendo toda a sua atenção, e Splash te explica o porquê.

Kathryn Bigelow

O primeiro motivo para acompanhar o longa é a direção de Kathryn Bigelow, a primeira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Direção, um feito alcançado em 2010 com o filme "Guerra ao Terror". Vale dizer que, na ocasião, Bigelow venceu seu ex-marido, o diretor James Cameron, que concorria com o filme "Avatar", um dos maiores sucessos do cinema mundial.

A cineasta é conhecida pela sua filmografia com temas que geralmente associam o mundo masculino, como filmes de ação e guerra. Outro título de sua filmografia é "A Hora Mais Escura", de 2012, que também a fez ser indicada ao Oscar.

Kathryn Bigelow venceu o Oscar de melhor direção Imagem: Corbis via Getty Images

Oscar

"Casa de Dinamite" é um dos fortes candidatos a serem indicados os Oscar de melhor filme, segundo o Golden Derby, portal conhecido por fazer previsões dos grandes prêmios do cinema. O site indica que o longa está entre os dez títulos preferidos a serem indicados.

O filme conta elenco estelar, como Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Anthony Ramos, Jason Clarke, Gabriel Basso, Greta Lee e Tracy Letts. Em vez de se centrar num único protagonista, a história desenrola-se por múltiplas perspectivas.

Para o Golden Derby, "esta estrutura narrativa cria um drama de alta tensão e intricado, onde cada personagem tem um impacto e onde cada escolha é significativa — uma decisão artística que pode favorecer o filme quando chegar a noite do Oscar."

Gabriel Basso vive Jake Baerington em 'Casa de Dinamite' Imagem: Eros Hoagland/Netflix

Enredo

O longa mostra profissionais do mais alto nível do governo americano convocados para tomar decisões impossíveis nas circunstâncias mais extremas imagináveis. "Casa de Dinamite" é um thriller global com um meticuloso cuidado com os detalhes, levando o público para os corredores do poder enquanto uma crise nuclear se desenrola.

"Convidamos o público a entrar na sala", disse Bigelow após a estreia do filme no Festival de Cinema de Veneza. "E então, esperamos, é um convite para decidir o que fazer com estas armas numa situação como esta. O que faríamos? O que eu faria?"

O filme deixa a identidade do inimigo ambígua, deixando o foco na maneira como o governo americano procura e trabalha por respostas. "Eu queria que o ponto de vista do filme se voltasse para dentro, não para fora, e que o público mergulhasse na ambiguidade no centro do debate nuclear: como podemos chamar a isto defesa quando o resultado pode muito bem ser a destruição total?", questiona Bigelow. "O antagonista é o sistema que construímos para, essencialmente, acabar com o mundo com o mínimo gatilho."

"Casa de Dinamite" serve como o terceiro filme do que Bigelow considera uma trilogia não oficial, juntamente com "Guerra ao Terror" e "A Hora Mais Escura", ambos também filmes sobre o complexo poderio militar e industrial.

Segundo a diretora, tos três filmes foram criados a partir da sua curiosidade. "É assim que sempre começa, com a minha própria curiosidade sendo despertada", diz Bigelow. "Eu fiz 'Casa de Dinamite' porque eu estava curiosa, não para oferecer soluções políticas."

"Casa de Dinamite" a cinemas selecionados do Brasil em 9 de outubro e filme estará disponível globalmente na Netflix a partir de 24 de outubro.