Topo

Entretenimento

'Perereca poderosa': quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

Marina Fukushima, de Largados e Pelados: A Tribo, usa a vagina para pescar - Reprodução/HBO Max
Marina Fukushima, de Largados e Pelados: A Tribo, usa a vagina para pescar Imagem: Reprodução/HBO Max
do UOL

De Splash, em São Paulo

28/09/2025 05h30

A brasileira Marina Fukushima, 32, participante do reality Largados e Pelados: A Tribo, usou a própria vagina para para pescar na savana africana. Natural de São Paulo, ela é engenheira civil.

O que aconteceu

Marina é da Mooca, bairro tradicional de São Paulo. No Instagram, ela compartilhou com seus seguidores a sua trajetória. Apesar de ter sido uma "criança urbana", ela sempre se sentiu melhor próxima da natureza. Ela se formou em engenharia civil e trabalhou 11 anos na área.

Relacionadas

Pesca com vagina e carrapato no pênis: outros apuros de Largados e Pelados

Influencer suspeito de desviar R$ 147 mi com golpe do Pix é preso no Panamá

Os 10 melhores filmes de todos os tempos, segundo ranking de Oliver Stone

Gostava de viajar para lugares isolados e buscar aventuras. Com isso, ela decidiu "largar tudo" para viajar a bordo de uma kombi com o companheiro e trabalhando como artesã. "Moro na roça, corro e jogo bola", se autodescreve no perfil.

Acreditei que seguir meu coração me levaria para lugares inimagináveis.
Marina Fukushima

Ao entrar na água, Marina percebeu que peixes eram "atraídos" por sua vagina — e passou a usar isso a seu favor. Ela já havia usado a mesma tática na segunda temporada da versão brasileira do programa. Ela sentou de pernas abertas na beira do rio e pescou com a ajuda de uma peneira.

Raysa, parte do grupo de Marina no programa, se divertiu com o "talento" da colega. "Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro", riu.

Largados e Pelados: A Tribo está no ar no Discovery e na plataforma de streaming HBO Max. Um episódio inédito vai ao ar todo domingo, às 22h15.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Por que este filme sobre guerra nuclear merece a sua atenção?

Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

Johnny Depp elege 5 melhores filmes da história; ele está em um da lista

Paola Carosella: 'As pessoas pegam um segundo de quem é você e te jugam'

'Perereca poderosa': quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

Wagner Moura recebe prêmio Golden Eye em Zurique por 'O Agente Secreto'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 29/9 a 4/10

Paul McCartney canta Help! por completo pela primeira vez em 60 anos

Reencontro com irmão gêmeo manda Heleninha para o inferno em 'Vale Tudo'

Selena Gomez se casa com o produtor Benny Blanco nos EUA; veja fotos

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast