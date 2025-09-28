'Perereca poderosa': quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

A brasileira Marina Fukushima, 32, participante do reality Largados e Pelados: A Tribo, usou a própria vagina para para pescar na savana africana. Natural de São Paulo, ela é engenheira civil.

O que aconteceu

Marina é da Mooca, bairro tradicional de São Paulo. No Instagram, ela compartilhou com seus seguidores a sua trajetória. Apesar de ter sido uma "criança urbana", ela sempre se sentiu melhor próxima da natureza. Ela se formou em engenharia civil e trabalhou 11 anos na área.

Gostava de viajar para lugares isolados e buscar aventuras. Com isso, ela decidiu "largar tudo" para viajar a bordo de uma kombi com o companheiro e trabalhando como artesã. "Moro na roça, corro e jogo bola", se autodescreve no perfil.

Acreditei que seguir meu coração me levaria para lugares inimagináveis.

Marina Fukushima

Ao entrar na água, Marina percebeu que peixes eram "atraídos" por sua vagina — e passou a usar isso a seu favor. Ela já havia usado a mesma tática na segunda temporada da versão brasileira do programa. Ela sentou de pernas abertas na beira do rio e pescou com a ajuda de uma peneira.

Raysa, parte do grupo de Marina no programa, se divertiu com o "talento" da colega. "Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro", riu.

Largados e Pelados: A Tribo está no ar no Discovery e na plataforma de streaming HBO Max. Um episódio inédito vai ao ar todo domingo, às 22h15.