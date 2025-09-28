Paola Carosella: 'As pessoas pegam um segundo de quem é você e te jugam'

Como lidar com os haters na internet? Paola Carosella, 52, que estreou como apresentadora do "Infiltrado na Cozinha" (GNT), evita dar atenção aos ataques de ódio. A chef de cozinha diz entender que hoje existe uma busca por trechos de falas para julgamento sem buscar entendimento/contexto das situações.

Os haters fazem parte da vida na internet. Eu acho que tudo é muito breve na internet. As pessoas pegam um segundo de quem é você e te julgam imediatamente. Elas vão tirar uma interpretação de quem você é nesse segundo. É o que temos.

Paola Carosella, em entrevista para Splash no lançamento do "Infiltrado na Cozinha"

A pouca atenção de Paola aos críticos em redes sociais tem uma explicação: ela é uma máquina de trabalhar e não esqueceu que a cozinha te colocou no centro dos holofotes. "Não me considero celebridade. Continuo sendo uma cozinheira, que de vez em quando brinca em tapete vermelho, mas tudo é uma brincadeira".

Nunca busquei sucesso quando me tornei cozinheira ou chef de cozinha. Comecei na TV há 11 anos, mais ou menos, e antes disso já trabalhava há 24 anos como cozinheira. Nunca busquei nem sucesso, nem fama como chefe de cozinha. O que eu buscava era o que sempre me encantou: trabalhar muito dentro da cozinha e ser a melhor cozinheira possível. O que veio depois, com a TV, foi completamente diferente.

Paola Carosella

Aos 52, a chef de cozinha diz estar cheia de vida para trabalhar, curtir a família e buscar sonhos. "Sou uma máquina de trabalhar e eu acho que não sei se eu consigo ter um momento. Eu trabalho muito, tenho muita força, muita energia pro trabalho. Quando chegou o projeto para apresentar o "Infiltrado na Cozinha", me senti empolgada, topei, fui lá e fiz".

Aos meus 52 anos, eu tô com os meus restaurantes, a minha maternidade, que é muito importante, e trabalho muito. Então, não sei se tem um momento específico. Onde esse papel que eu faço no Infiltrado é diferente de outras coisas. Eu acho que é mais um dos papéis que eu consigo experimentar e me divertir e trabalhar.

Paola Carosella

"Não precisei ser jurada"

Como é o "Infiltrado na Cozinha"? Ao longo de oito episódios, três competidores disputam o título da melhor receita, mas um deles é um "infiltrado". A chef de cozinha Paola Carosella é responsável por apresentar o reality show e os humoristas Fabão e Luana Zucoloto são os jurados com a missão de descobrir quem é o participante impostor.

Paola Carosella é apresentadora do Infiltrado na Cozinha Imagem: Adalberto de Melo ?Pygmeu?

É um reality de gastronomia onde eu não precisei ser a jurada, porque os jurados são dois comediantes, o Fabão e a Luana Zucoloto. Eles são duas pessoas extremamente bem-humoradas, com um senso de humor maravilhoso e não entendem absolutamente nada de comida. E eu achei isso muito bom, porque de alguma maneira traz pra esse lado do público, que assiste os realities e que fica julgando do outro lado.

Paola Carosella

O autor da melhor receita leva um prêmio de R$ 10 mil e o infiltrado também ganha R$ 10 mil caso consiga enganar a todos. Ou seja, os participantes e o impostor pode ganhar até R$ 20 mil no episódio se conquistar o paladar dos jurados e não for descoberto.

Gostei muito da ideia do humor, o mistério, e eu queria muito um programa que trouxesse as pessoas pra dentro, e não somente ficassem assistindo. O "Infiltrado na Cozinha" é pra muitas idades, tanto crianças, adolescentes, mãe, pai, avó, podem assistir. A ideia é descobrir quem que tá nos enganando, dar boas risadas e tentar descobrir, brincar de detetive.

Paola Carosella

O "Infiltrado na Cozinha" é um formato original produzido pela Moonshot, com direção-geral de Roberto d'Avila e produção executiva de Cris Moraes. O programa vai ao ar no GNT sempre às quartas-feiras e também fica disponível para assinantes do plano Premium do Globoplay.