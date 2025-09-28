Topo

Nepo babies não sabem onde fica Praça dos Três Poderes e frustram Portiolli

28/09/2025 16h58

Celso Portiolli ficou frustrado após sua filha, Laura, e os herdeiros de Gugu Liberato e Luis Ricardo, João Augusto e Mayara Mattar, não saberem a resposta de onde fica localizada a Praça dos Três Poderes.

O que aconteceu

Laura, João Augusto e Mayara participaram do Passa ou Repassa, no Domingo Legal, de hoje. Celso questionou ao time de nepo babies o seguinte: "No Distrito Federal, em que cidade fica a Praça dos Três Poderes?".

O time dos jovens milionários não sabiam a resposta, e Celso não escondeu o desapontamento. "Eu quero saber se a escola que eu paguei funcionou... Não, não, não! Jogamos dinheiro fora. Eu, Gugu e Luis Ricardo jogamos dinheiro fora na escola. Não é possível", exclamou.

Mayara alegou não saber a resposta porque saiu da escola "faz tempo". João Augusto também se justificou e alegou que morava nos Estados Unidos. "Morei nos EUA por 10 anos... não tem como você mandar essas perguntas para a gente", falou.

Celso ainda ironizou a justificativa dada por João Augusto ao misturar expressões em português com inglês. "Ok, I know [eu sei]. But... jogamos dinheiro fora... We spend a lot of Money [gastamos muito dinheiro]... como fala à toa em inglês?", questionou. João também não soube responder.

A Praça dos Três Poderes está localizada em Brasília. A praça representa a harmonia entre os três poderes da República, onde ficam as sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

