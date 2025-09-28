Na Globo, Luciano Huck elogia Neto após críticas ao Dança: 'Sempre educado'

Luciano Huck, 54, mandou um recado para o craque Neto, 59, após o ex-jogador de futebol criticá-lo.

O que aconteceu

Huck citou Neto durante o Domingão de hoje. "Um abraço ao craque Neto, sempre muito simpático e educado", disse o apresentador.

Fala de Huck ocorreu dias depois de Neto criticar o apresentador da Globo. No domingo passado, o ex-atleta afirmou ao vivo no programa Apito Final, da Band, que Luciano é "chato e antipático".

Se tem um cara antipático na televisão, é esse tal de Luciano Huck... Eu nunca vi um cara tão chato. E olha que eu sou [chato] para caramba.

Neto sobre Huck

Neto também detonou o Dança dos Famosos, um dos principais quadros do Domingão. "Dificilmente eu assisto a Globo, mas está passando esse negócio ridículo aí de Dança dos Famosos... Qual foi o último ganhador? Eu nunca assisto. Isso é uma enganação".

Craque Neto ainda disse não ter medo de criticar Huck, o Dança e a Globo. "Eu não tenho medo de falar, de tomar pau. É uma coisa tão ridícula, os caras não sabem dançar nada".