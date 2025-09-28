Johnny Depp elege 5 melhores filmes da história; ele está em um da lista

De Edward Mãos de Tesoura a Jack Sparrow, Johnny Depp, 62, soma indicações ao Oscar, vitórias no Globo de Ouro e no SAG Awards, e dezenas de filmes no currículo. Em entrevista à Entertainment Weekly, o ator revelou seus cinco filmes favoritos de todos os tempos; confira a lista a seguir.

'Daunbailó' (1986)

No calor da Louisiana, Jack (John Lurie), um cafetão em apuros, e Zack (Tom Waits), um DJ desempregado, são presos injustamente. Na cela, encontram Roberto (Roberto Benigni), um italiano otimista que, com seu inglês quebrado, transforma a rotina em algo quase divertido. Entre diferenças e descobertas, os três arquitetam uma ousada fuga que revela habilidades inesperadas. Jim Jarmusch dirige o longa. Não está disponível no streaming

Um doce e engraçado filme policial existencialista como só Jim Jarmusch poderia conceber. Coisa de altíssimo nível. Um dos meus favoritos de todos os tempos Johnny Depp

Roberto Benigni em 'Daunbailó' Imagem: Divulgação

'Ed Wood' (1994)

Protagonizado pelo próprio Johnny Depp, o longa marca uma das diversas parcerias dele com Tim Burton. Exótico e comovente, o filme acompanha o auge criativo de Ed Wood (Johnny Depp) nos anos 1950, quando o cineasta se envolve com um grupo de atores excêntricos, entre eles um Bela Lugosi (Martin Landau) em declínio. Nessa fase, ele cria produções de qualidade duvidosa, mas de personalidade única, que o tornaram lenda como o "pior diretor de todos os tempos". Disponível em Disney+

Apesar da minha participação, este filme é uma joia cômica e delicada. Um elenco incrível para contracenar, com Martin Landau, Bill Murray e outros. Mas, claro, com o Tim existe quase uma sensibilidade fraterna, o que tornou toda a experiência uma alegria. No fim, acredito que, com a liberdade artística que tivemos, Tim Burton produziu um clássico americano. Uma carta de amor a um cineasta que não recebeu muitas Johnny Depp

Cena de 'Ed Wood' Imagem: Reprodução/New Beverly Cinema

'Os Desajustados' (1987)

Na Londres de 1969, dois atores sem rumo, Withnail (Richard E. Grant) e Marwood (Paul McGann), deixam Camden em busca de paz no campo. Acolhidos pelo tio Monty (Richard Griffiths), enfrentam chuva constante, escassez de comida e o assédio inesperado do anfitrião. Em meio a diálogos ácidos, a dupla transforma o fracasso em comédia inesquecível. Dirigido por Bruce Robinson. Não está disponível no streaming.

Nenhum outro filme na história é tão citado ou inspirou tamanha devoção de cult. Provavelmente o filme mais engraçado que já vi na vida! Bruce Robinson, aí está outro gênio. Literalmente, um dos meus três filmes preferidos de todos os tempos Johnny Depp

'Os Desajustados' (1987) Imagem: Divulgação

'Uma Aventura na Martinica' (1944)

Em plena Segunda Guerra, o capitão Harry Morgan (Humphrey Bogart) aluga seu barco para turistas na Martinica. Sem receber de um cliente morto em tiroteio, vê-se forçado a ajudar a Resistência Francesa em uma perigosa travessia. Ao lado da sedutora Marie Browning (Lauren Bacall), enfrenta riscos que mudam sua vida. Howard Hawks dirige a produção. Disponível na Apple TV e Looke.

Uma união de três das minhas coisas favoritas: Bogart, o film noir dos anos 40 e Hemingway. Não sei como superar isso. Na verdade, não é justo com mais ninguém, não é mesmo? Ah, sim? e Lauren Bacall como a garota dos sonhos de todo homem com um mínimo de pulso — e até de quem não tem! Johnny Depp

'Uma Aventura na Martinica' é marcado pela química do casal Bogart e Bacall Imagem: Alamy

'Vida Cigana' (1988)

Dirigido por Emir Kusturica, o longa narra a vida de Perhan, um jovem cigano de Sarajevo, que sonha com amor e uma vida digna. A chance parece surgir quando é convidado para trabalhar na Itália, mas o que encontra é um universo de crimes que desafia sua moral e coloca seus valores à prova, transformando seus sonhos em um turbilhão de escolhas amargas. Não disponível no streaming

Emir (diretor do longa) é um gênio. Isso é poesia visual, com uma boa dose de magia e do absurdo. Um dos últimos verdadeiros autores, ao lado de Tim Burton e Jim Jarmusch, mantendo a arte viva no cinema Johnny Depp