Mãe de Virginia reage a foto de Zé com Ana Castela; Poliana faz desabafo

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, curtiu uma foto do ex-genro, o cantor Zé Felipe, ao lado de Ana Castela. A cantora é apontada como o novo affair do filho de Leonardo.

O que aconteceu

Curtida gerou especulações, mas Poliana Rocha, mãe de Zé, colocou um ponto final no assunto. Ela compartilhou um comentário de um seguidor que defendia a atitude de Margareth e reforçou que não há ressentimentos entre as famílias.

"Eu, assim como Margareth, torcemos para a felicidade deles", desabafou Poliana, por meio do Instagram.

Zé Felipe e Ana Castela têm sido vistos juntos com frequência, em eventos como o rodeio de Jaguariúna e até em momentos descontraídos com Leonardo, pai do cantor. Eles estariam planejando uma viagem juntos para o Pantanal, segundo informou o jornalista Leo Dias.