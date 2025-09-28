Longe da TV, Maurício Kubrusly completa 80 anos e convive com demência

Maurício Kubrusly completa 80 anos hoje. Beatriz Goulart, esposa do ex-repórter da Globo, celebrou a data em publicação nas redes sociais. "A primavera é quando ninguém acredita, e ressuscita por amor", escreveu no Instagram.

Kubrusly deixou a TV Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. À época, meses antes do fim do contrato, ele se afastou do trabalho por problemas de saúde. O jornalista mostrava histórias e personagens inusitados no quadro "Me Leva, Brasil", que foi ao ar entre 2000 e 2017.

Jornalista se mudou para o sul da Bahia após o diagnóstico de Demência Fronto Temporal (DFT). A revelação foi feita no "Fantástico", em agosto de 2023, durante matéria especial sobre os 50 anos do programa.

Maurício hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira. Fantástico

Maurício Kubrusly ao lado da esposa, Beatriz Goulart Imagem: Reprodução/Globoplay

Romildo Ribeiro, barbeiro que atende o repórter na Bahia, afirmou que em 2023, Kubrusly já caminhava com dificuldade e apresentava episódios de confusão mental.

[É possível perceber] Pelo jeito que ele fala algumas coisas. Um exemplo é quando ele fala uma coisa que não tem nada a ver [com o assunto]. Romildo Ribeiro, em conversa com Splash

Trajetória do jornalista foi contada em um documentário do Globoplay. "Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí" foi produzido pela equipe de jornalismo da Globo.

O que é a doença

Maurício Kubrusly tem vida discreta no sul da Bahia Imagem: Reprodução/Globoplay

DFT é a mesma doença do ator Bruce Willis. O principal sintoma inicial está relacionado a alterações de humor e comportamento.

É comum que o paciente adquira apatia ou fique completamente enérgico e desinibido. Pode apresentar atitudes irresponsáveis, ficar indiferente a tudo ou se tornar incapaz de entender e se colocar no lugar do outro.