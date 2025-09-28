Topo

Entretenimento

Longe da TV, Maurício Kubrusly completa 80 anos e convive com demência

Maurício Kubrusly completa 80 anos - Reprodução/Instagram
Maurício Kubrusly completa 80 anos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

28/09/2025 10h05

Maurício Kubrusly completa 80 anos hoje. Beatriz Goulart, esposa do ex-repórter da Globo, celebrou a data em publicação nas redes sociais. "A primavera é quando ninguém acredita, e ressuscita por amor", escreveu no Instagram.

Kubrusly deixou a TV Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. À época, meses antes do fim do contrato, ele se afastou do trabalho por problemas de saúde. O jornalista mostrava histórias e personagens inusitados no quadro "Me Leva, Brasil", que foi ao ar entre 2000 e 2017.

Relacionadas

'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

'Sou uma pessoa de fé': o livro que marcou a vida de Marina Silva

Virginia comenta foto de Vini Jr e aumenta rumores de affair

Jornalista se mudou para o sul da Bahia após o diagnóstico de Demência Fronto Temporal (DFT). A revelação foi feita no "Fantástico", em agosto de 2023, durante matéria especial sobre os 50 anos do programa.

Maurício hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira. Fantástico

Maurício Kubrusly - Reprodução/Globoplay - Reprodução/Globoplay
Maurício Kubrusly ao lado da esposa, Beatriz Goulart
Imagem: Reprodução/Globoplay

Romildo Ribeiro, barbeiro que atende o repórter na Bahia, afirmou que em 2023, Kubrusly já caminhava com dificuldade e apresentava episódios de confusão mental.

[É possível perceber] Pelo jeito que ele fala algumas coisas. Um exemplo é quando ele fala uma coisa que não tem nada a ver [com o assunto]. Romildo Ribeiro, em conversa com Splash

Trajetória do jornalista foi contada em um documentário do Globoplay. "Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí" foi produzido pela equipe de jornalismo da Globo.

O que é a doença

Maurício Kubrusly - Reprodução/Globoplay - Reprodução/Globoplay
Maurício Kubrusly tem vida discreta no sul da Bahia
Imagem: Reprodução/Globoplay

DFT é a mesma doença do ator Bruce Willis. O principal sintoma inicial está relacionado a alterações de humor e comportamento.

É comum que o paciente adquira apatia ou fique completamente enérgico e desinibido. Pode apresentar atitudes irresponsáveis, ficar indiferente a tudo ou se tornar incapaz de entender e se colocar no lugar do outro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Qual verdadeiro nome de Leonardo DiCaprio? Ator quase foi Lenny Williams

Influenciador prova 'peixe mais fedido do mundo' e precisa de três banhos

Longe da TV, Maurício Kubrusly completa 80 anos e convive com demência

Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia

Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB: 'Ficava mal'

Mãe de Virginia reage a foto de Zé com Ana Castela; Poliana faz desabafo

Influencer é solto no Panamá e preso horas depois na Argentina

Paola Carosella: 'As pessoas pegam um segundo de quem é você e te julgam'

Por que este filme sobre guerra nuclear merece a sua atenção?

Quem são as atrizes pornôs brasileiras mais buscadas na internet em 2025?

Johnny Depp elege 5 melhores filmes da história; ele está em um da lista