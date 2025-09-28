Topo

Influenciador prova 'peixe mais fedido do mundo' e precisa de três banhos

O influenciador James Ellingsworth Imagem: Reprodução/Redes sociais
28/09/2025 10h07

O influenciador James Ellingsworth, de Louisana, precisou de três banhos para se livrar do cheiro do que seria a "comida mais fedida do mundo". No início do mês, ele postou um vídeo em suas redes sociais provando o surstrômming— um peixe fermentado tradicional sueco.

O que aconteceu

James é conhecido por provar comidas diferentes. Seu conteúdo é baseado em experimentar pratos pouco conhecidos ou de procedência duvidosa. Entre suas últimas aventuras esteve o surstrômming, um peixe fermentado conhecido por ter cheiro de "esgoto e ovo podre".

Nas imagens, James engasga antes mesmo de ver a carne enlatada. "Ok, é ruim. Eu realmente pensei que não ia ser tão ruim", avaliou ele. Depois, mostrou que iria comê-lo da forma que dizem ser a mais adequada: com pão brioche e sour cream.

Isso é a coisa mais assustadora que eu já comi na minha vida inteira. Eu respeito todas as culturas, mas... Dane-se, vocês podem ficar co isso. É horrível.
James Ellingsworth

James precisou de três banhos, e inúmeras escovações de dente, para se livrar do cheiro. "O cheiro era tão ruim que tive que lavar meus utensílios com água sanitária, vinagre e sal várias vezes", acrescentou ao site What's the Jam. Ele descreveu o cheiro como "spray imitando cheiro de cocô num guaxinim morto".

Em outro vídeo, ele experimenta um grande concorrente do surstrômming: o hákarl. A carne de tubarão fermentada era considerada pelo renomado chef Anthony Bourdain como o "pior de sua vida". Mas, para James, ele é menos pior do que a carne sueca.

Colocando na minha boca, o surstrômming ainda reina em supremo.
James Ellingsworth

