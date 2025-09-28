Topo

Entretenimento

Grazi Massafera expõe cachê milionário que ganhou para posar nua na Playboy

Grazi Massafera revelou cachê que recebeu da Playboy - Divulgação
Grazi Massafera revelou cachê que recebeu da Playboy Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

28/09/2025 16h10

Grazi Massafera, 43, revelou que ganhou R$ 1,3 milhão para posar nua na Playboy, em 2005.

O que aconteceu

Massafera disse que sua família queria usar o dinheiro para reformar a casa em que moravam, mas ela investiu em plano de saúde para os parentes. "Ganhei R$ 1,3 milhão. Minha mãe queria reformar a casa, meu pai queria não sei o quê... mas eu falei: 'não vão gastar... todo mundo agora vai ter plano de saúde", declarou em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

Atriz também admitiu que não gosta de seu ensaio, mas afirmou não se arrepender das fotos. "Em 2005, a Playboy era chique... [Particularmente], acho feio [o ensaio]. É meio datado. Não faria de novo. Mas não me arrependo".

Ela também destacou que se sente confortável com o próprio corpo. "Sou comilona, mas tenho o metabolismo acelerado. Cuido da saúde. Tenho um problema de colesterol, de família. Por isso, tomo cápsula de arroz", completou.

Grazi Massafera posou nua nas páginas da Playboy após ser vice-campeã do BBB 5. Na época, ela ainda não tinha iniciado como atriz em novelas da Globo.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Grazi Massafera expõe cachê milionário que ganhou para posar nua na Playboy

Após perda de bebê, Clara Maia segura gêmeo prematuro pela 1ª vez

Após desmaiar no palco, Lola Young atualiza estado de saúde: 'Estou bem agora'

Doce Maravilha 2025: com Marisa Monte, Ney Matogrosso volta a cantar 'Vira'

Diddy foi 'coach empresarial' para outros detentos na prisão, diz site

Amanda Wanessa: Entenda a disputa em torno da cantora gospel

Fernanda Lima chama especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

Qual verdadeiro nome de Leonardo DiCaprio? Ator quase foi Lenny Williams

Influenciador prova 'peixe mais fedido do mundo' e precisa de três banhos

Longe da TV, Maurício Kubrusly completa 80 anos e convive com demência

Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia