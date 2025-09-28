Gracyanne se machuca durante a Dança dos Famosos; veja como ficou o grupo B

Gracyane Barbosa, 42, alegou dores no joelho após apresentação na Dança dos Famosos neste domingo (28). A influencer recebeu atendimento médico logo após a apresentação gravada na última quinta-feira (25).

O que aconteceu

Ela se machucou na reta final da apresentação com Linekee Ayres. Eles apresentaram uma performance de lombada durante a atração. Logo após o ocorrido, ela recebeu gelo do apresentador Luciano Huck. Richarlyson, também participante do quadro, ajudou Gracyanne.

Ela foi para o médico. Foi fazer imagens para, em breve, voltar bem. Logo teremos mais notícias sobre a Gracyanne. Vai dar tudo certo, se Deus quiser

Luciano Huck

A Folha de S. Paulo noticiou hoje que Gracyanne está fora da atual edição da Dança dos Famosos. Conforme o relato, ela precisará passar por uma cirurgia em decorrência de uma torção no tornozelo durante a performance.

Até o momento, a influencer não se manifestou publicamente sobre a sua continuação no quadro do Domingão com Huck. Splash entrou em contato com a equipe da ex-BBB, mas ainda não obteve retorno sobre a situação.

As performances de destaque da noite foram do ator David Junior e Silvero Pereira. Ambos receberam notas altas do júri técnico, dos artistas presentes e do público após dançarem lambada nas gravações.

Confira como ficou a classificação do grupo B da Dança dos Famosos

Silvero Pereira e Thais Sousa - 113,8 pontos

David Junior e Jaque Paraense - 112,2 pontos

Duda Dantos e Dani Norton - 111,5 pontos

Richarlyson e Monique Santos - 111 pontos

Rodrigo Faro e Larissa Parison - 110,5 pontos

Gracyanne Barbosa e Linekee Ayres - 110,4 pontos