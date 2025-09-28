Fernanda Lima chama especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

Topo

Fernanda Lima revelou ter contratado uma especialista em sexo para conversar com filhos Imagem: Reprodução/Instagram
Fernanda Lima, 48, revelou ter contratado uma especialista em sexo para conversar com os filhos gêmeos, João e Francisco, de 17 anos.

Apresentadora, que comandou o programa "Amor e Sexo" (Globo), debateu o tema da educação sexual de uma forma pessoal. A declaração foi feita durante participação no videocast "Maternidelas".

Ideia surgiu após a própria Fernanda ter uma experiência enriquecedora com a profissional. "Quando cheguei para ouvir o que ela tinha a dizer, pensei: 'depois de 10 anos de 'Amor e Sexo', o que vou aprender que ainda não sei? E saí de lá cheia de novas informações, a gente tá sempre aprendendo'", relatou a famosa.

Ela decidiu estender o aprendizado aos filhos adolescentes. A reação inicial dos garotos, no entanto, foi de estranhamento.

Falei para eles que ia vir uma moça falar de sexo, e eles, 'ai mãe, que saco, pra que?', contou Fernanda. Para quebrar o gelo, ela antecipou que o começo poderia ser desconfortável, mas que valeria a pena.

Paguei para mais três amigos deles. Quando terminou, eles me ligaram agradecendo, dizendo que aprenderam um monte de coisas.

Apresentadora também compartilhou um conselho que deu aos filhos. Em uma conversa dos gêmeos sobre meninas mais novas e mais velhas, a apresentadora interveio de forma direta. "Quando saí da cozinha, falei: 'Se experimentarem com as mais velhas, vocês vão aprender muito mais. Boa noite'".

Fernanda Lima e o apresentador Rodrigo Hilbert são pais de João e Francisco, além de Maria Manoela, de 6 anos.

