'Extremamente debilitada': ex-Globo enfrenta problema de saúde há 3 meses

Fernanda Machado, 44, compartilhou um desabafo nas redes sociais sobre problemas de saúde enfrentados há três meses.

O que aconteceu

Atriz não revelou qual doença está enfrentando, mas comentou desafios enfrentados durante tratamento. "Há 3 meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. [...] Eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas", escreveu no início do texto.

De repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar.

Fernanda Machado

Em abril, ela revelou publicamente ter sido diagnosticada com uma condição rara. Artista sofre com transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), considerado uma versão grave e extrema da síndrome pré-menstrual — também chamada de TPM. Porém, ela não detalhou se o tratamento atual está ligado ao transtorno.

Artista também agradeceu aos amigos, familiares e médicos que a auxiliam com o tratamento. "O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos", completou Fernanda.

Fernanda Machado mora nos EUA desde 2014. Ela se mudou para a Califórnia para viver com o marido, o empresário estadunidense Robert Riskin. Antes, ela se destacou na Globo com as personagens Dalila em "Alma Gêmea" (2005), Joana em "Paraíso Tropical", Laís em "Caras & Bocas" (2009) e Leila em "Amor à Vida" (2013).