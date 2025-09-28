Topo

Entretenimento

Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck completou 13 anos e ganhou uma festa com tema discoteca - Reprodução/Instagram
Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck completou 13 anos e ganhou uma festa com tema discoteca Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

28/09/2025 18h38

A apresentadora Angélica mostrou neste domingo (28) imagens da festa de aniversário da filha Eva Huck.

O que aconteceu:

Eva Huck, filha caçula de Angélica e Luciano Huck, ganhou uma festona de aniversário dos pais no último sábado. Ela completou 13 anos e comemorou a data cercada por amigos e familiares na casa da família, no Rio de Janeiro.

Hoje, Angélica compartilhou registros da festa, que teve como inspiração as discotecas. Nas imagens, é possível ver decoração prateada presente nos balões, nos detalhes do ambiente e até no bolo, produzido com efeito de bolas de espelho.

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck completou 13 anos - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck completou 13 anos
Imagem: Reprodução/Instagram

A comemoração também contou com uma pista de dança personalizada, com o nome de Eva projetado no telão. Para a festa, ela usou um vestido branco sem alças, cheio de brilho.

Eva Huck comemorou 13 anos oficialmente na última quarta. Na ocasião, Angélica se declarou:

O 13 sempre foi o meu número da sorte e como não acreditar ainda mais nisso, se justamente agora ele se une à sorte maior da minha vida: você. Ter você como minha filha é o maior presente que o universo poderia me dar. Sorte a minha por ter sido escolhida para ser sua mãe, para caminhar ao seu lado, para aprender e crescer junto com você. Obrigada, minha menina, minha bailarina , por ser luz, por ser essência, por me ensinar tanto com sua presença. Hoje e sempre, celebro você, com amor, orgulho e gratidão infinitos. Feliz 13 anos!

Angélica mostrou detalhes da festa da filha - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Angélica mostrou detalhes da festa da filha
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Extremamente debilitada': ex-Globo enfrenta problema de saúde há 3 meses

Clara Maia posta foto com Theo, filho que nasceu prematuro, e celebra: 'Primeiro colo'

Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha

Wagner Moura critica cobrança para que artistas se posicionem politicamente

A Fazenda 2025: Yoná desbanca concorrência e vence 2º Prova de Fogo

Mulher de Cris Pereira defende o humorista após condenação por estupro de vulnerável

Nepo babies não sabem onde fica Praça dos Três Poderes e frustram Portiolli

Modelo e influencer fitness: João Leone leva Mister Brasil Universo 2025

Quem é a filha de Celso Portiolli que apareceu no programa do pai no SBT?

Grazi Massafera expõe cachê milionário que ganhou para posar nua na Playboy

Após perda de bebê, Clara Maia segura gêmeo prematuro pela 1ª vez