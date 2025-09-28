Topo

Após perda de bebê, Clara Maia segura gêmeo prematuro pela 1ª vez

Clara Maia e o filho Theo - Reprodução/Instagram
Clara Maia e o filho Theo Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

28/09/2025 14h52

Clara Maia compartilhou com seus seguidores o momento em que pegou seu filho Théo no colo pela primeira vez. A influenciadora teve um parto gemelar prematuro com 27 semanas, e um dos bebês não resistiu.

O que aconteceu

Theo continua internado e Túlio morreu. Os bebês nasceram no dia 20 de setembro em uma maternidade de Brasília. "Oito dias depois e o primeiro colinho que a gente nunca vai esquecer. Segurar você ressignifica a dor da partida do seu irmão", escreveu ela na legenda.

Que os dois sintam o amor profundo que sinto por vocês, Theo no meu colinho e Túlio no colo do Pai. Hoje foi um carinho na alma, que mesmo ferida, agradece muito! Obrigada Deus por tudo e por tanto! Seguimos firmes e confiantes nos Seus planos.
Clara Maia

Ex-Power Couple disse que os bebês tiveram STFF (Síndrome da Transfusão Feto-fetal). "É uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles", explicou durante a semana.

Bebês nasceram de 27 semanas, em uma cesárea de emergência. Túlio foi o receptor e nasceu com 995g, com o coração muito sobrecarregado, e não resistiu. Theo foi o doador, nasceu com 680g está na UTI. Clara, casada com André Coelho, já é mãe dos gêmeos José e João, de 1 ano.

Influenciadora revelou ainda que fazia exames com frequência. "No nosso caso ela foi aguda, isso significa que foi de uma hora pra outra. Não tivemos nem chance de tentar a cirurgia a laser. Todos os exames estavam perfeitos e fazíamos ultra a cada duas semanas."

