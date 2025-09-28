Após desmaiar no palco, Lola Young atualiza estado de saúde: 'Estou bem agora'

Topo

A cantora britânica Lola Young passou por um susto na noite do último sábado, 27, durante sua apresentação no festival All Things Go, em Nova York. A artista desmaiou enquanto cantava a música Conceited e precisou ser retirada do palco pela equipe de atendimento.

Pouco depois, sua colega de gravadora Remi Wolf subiu ao palco e tranquilizou o público: "Minha amiga Lola está nos bastidores, e ela está bem", após descrever o incidente como "realmente assustador".

Atualização sobre o estado de saúde

Após algumas horas do ocorrido, Lola Young compartilhou uma mensagem no Story, em seu perfil no Instagram: "Oi, para quem viu meu show no All Things Go hoje, estou bem agora. Obrigada a todos pelo apoio."

O episódio acontece dias depois da cantora ter cancelado uma apresentação em New Jersey, alegando questões de saúde mental. Durante o show em Nova York, ela comentou sobre os últimos dias.

"Às vezes a vida realmente faz você sentir que não consegue continuar. Mas sabe de uma coisa? Hoje acordei e decidi vir aqui, e queria estar bem. Às vezes a vida te dá limões, e você só precisa fazer uma limonada."

O empresário de Lola, Nick Shymansky, explicou em uma publicação no Instagram que havia recomendado o cancelamento da apresentação em New Jersey como "uma medida de proteção para mantê-la segura".

