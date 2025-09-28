A Fazenda 2025: Yoná desbanca concorrência e vence 2º Prova de Fogo

Na tarde deste domingo foi realizada a segunda Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record), e a grande vencedora foi Yoná.

O que aconteceu

Yoná venceu a prova e agora detém os poderes do lampião da semana. Durante a formação da próxima roça, ela poderá transferir todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto.

Prova foi disputada em quatro grupos. Os líderes dos grupos foram Yoná, Will, Duda e Nizam.

Com a derrota na prova, Nizam, Will e Duda estão na Baia. Além deles, Tamires também foi escolhida para a Baia.

A próxima roça será formada na terça-feira. O peão da semana é Dudu Camargo.