Wagner Moura recebe prêmio Golden Eye em Zurique por 'O Agente Secreto'

Wagner Moura foi premiado em festival na Suíça - Andreas Rentz/Getty Images
Wagner Moura foi premiado em festival na Suíça Imagem: Andreas Rentz/Getty Images

São Paulo

27/09/2025 22h09

O ator brasileiro Wagner Moura recebeu mais um prêmio por conta de seu papel como protagonista no filme 'O Agente Secreto'. Desta vez, no festival de Zurique, na Suíça, na noite de ontem, 26.

"Wagner Moura recebeu o Golden Eye Award por sua carreira e performance extraordinária em O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. Ele é o primeiro ator sul-americano a receber este prêmio", comunicou a organização do evento.

Em vídeo publicado nos perfis oficiais do festival de Zurique, o ator falou sobre o feito: "É um reconhecimento que eu carrego, e entendo que não é apenas sobre mim, ou o que faço, mas sobre o cinema sul-americano. E isso me deixa muito orgulhoso".

O diretor Kleber Mendonça Filho também elogiou Wagner Moura: "É alguém a quem amo, um grande amigo. Ele é incrivelmente carismático. Uma estrela do cinema, um grande ator e uma ótima pessoa. Ou seja, é o pacote completo".

Após o sucesso do filme 'Ainda Estou Aqui' na temporada internacional de premiações em 2024, 'O Agente Secreto' é a aposta da vez do cinema brasileiro.

Cogita-se a indicação de Wagner Moura como melhor ator na próxima edição do Oscar, e, segundo a revista norte-americana Variety, ele é considerado como favorito a vencer o Globo de Ouro.

